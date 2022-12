Haltérophilie: Kristel Ngarlem vise plus haut

(Sportcom) – Kristel Ngarlem avait beau être satisfaite de sa performance aux Championnats du monde de Bogota, elle admet qu’il en faudra davantage que son total de 231 kilogrammes pour se rendre aux Jeux olympiques de Paris, où les 10 meilleures haltérophiles des moins de 81 kg seront conviées en 2024.

En action dans le groupe B de cette catégorie en Colombie, jeudi, la Québécoise a connu un début de journée difficile à l’arraché. Elle a passé son premier test à 98 kg, mais n’a pas été en mesure de soulever la charge de 102 kg à ses deux passages suivants sur la plateforme.

«J’ai traîné de la patte pas mal. Ce n’était même pas assez bon pour faire le top 5 de mon groupe», a-t-elle résumé avec une note d’amertume, en entrevue avec Sportcom.

Fidèle à ses habitudes, elle a pu se racheter à l’épaulé-jeté. Elle a profité de l’occasion pour réussir deux de ses trois tentatives, dont une à 133 kg, afin d’égaler son record personnel chez les moins de 81 kg et dominer la séance B dans cette facette. Son total de 231 kg lui a procuré la deuxième place de son groupe et la 12e au classement général.

«Je suis plus forte dans ce mouvement et c’est toujours ce qui me permet de me reprendre. Le départ est souvent plus ardu et, ensuite, ça me demande tout ce que j’ai pour me rattraper», a expliqué la meilleure Canadienne du jour, devant l’Ontarienne Maya Laylor (14e, 230 kg).

Xiaomei Liang (270 kg) et sa compatriote Zhouyu Wang (266 kg), championne olympique des 87 kg à Tokyo, ont survolé la compétition pour signer le doublé chinois dans la catégorie. L’Équatorienne Tamara Salazar, médaillée d’argent derrière Wang au Japon, a quant à elle été décorée de bronze grâce à son cumulatif de 262 kg.

Nouveau cycle, nouveaux défis

Même si elle avoue que sa performance à l’arraché demeure un point à améliorer, Ngarlem a dressé un bilan positif de son passage en Colombie, qui constituait aussi le début du cycle olympique. Le tout, dans une nouvelle catégorie de poids.

«Dans l’ensemble, je suis satisfaite, sans plus. C’est vraiment le bon terme. J’aurais aimé faire plus à l’arraché parce que j’avais la capacité physique de réussir, mais c’est vraiment un mouvement plus compliqué pour moi», a analysé celle qui avait pris part aux Jeux de Tokyo chez les moins de 76 kg, catégorie retirée du programme olympique depuis.

«D’un autre côté, mon but était d’être en tête de liste de mon groupe et j’ai réussi à le faire. C’est une petite transition pour moi chez les 81 kg, mais je suis contente du résultat. C’était plus facile de monter de catégorie et ça se passe bien jusqu’à maintenant.»

Ngarlem a déjà ses prochains objectifs en tête, soit d’augmenter les charges de plusieurs kilos à l’arraché, sans négliger l’épaulé-jeté, où elle pense pouvoir faire encore mieux. Elle estime qu’elle devra se rapprocher d’un total de 240 kg pour se faufiler parmi les 10 meilleures au monde.

«C’est le début d’un long parcours, mais je vise beaucoup plus haut dans le processus. Je n’aurai pas le choix si je veux me qualifier. J’ai eu un bon indicateur ici et ça me donne une idée un peu plus claire du portrait de la situation», a-t-elle conclu.

Chaque pays ne pourra être représenté que par une seule athlète dans chaque catégorie de poids à Paris, ce qui pourrait jouer en faveur de Ngarlem.