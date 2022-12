Le pari parisien de Serge Postigo

PARIS | En décrochant le rôle principal de la comédie musicale Les Producteurs, en France, Serge Postigo savait qu’il s’agirait d’un « pari risqué ». Après une année de représentations, 200 000 spectateurs conquis et de nouvelles supplémentaires prévues jusqu’en avril prochain, la preuve est faite : son « pari » est bel et bien gagné. Et haut la main, même.

Serge Postigo dans une comédie musicale ? Au Québec, cette annonce suffirait à voir s’envoler une part des billets disponibles. Mais en France, son nom n’a pas exactement le même écho. Quand on avance qu’il était « peu connu » dans l’Hexagone lorsqu’il a entamé l’aventure Les Producteurs, il nous corrige aussitôt.

« En fait, je n’étais pas du tout connu ici », laisse-t-il tomber lors d’une rencontre avec Le Journal dans la Ville Lumière, le mois dernier.

« Une grande chance »

Vrai. Car s’il est né en France, Serge Postigo n’avait jamais encore eu l’occasion d’y travailler. Sa carrière au Québec l’a tenu bien occupé, autant avec des rôles sur scène et aux petits et grands écrans que ses mises en scène acclamées. Repartir au bas de l’échelle au sein d’un nouveau marché – et au début de la cinquantaine, de surcroît – aurait été intimidant pour bien des artistes.

Mais ce serait très mal connaître Serge Postigo de croire qu’il reculerait devant ce genre de défi.

« Si je pouvais le faire dans un autre pays, je le ferais. Je souhaite ça à tout le monde ; c’est une grande chance de pouvoir réexercer mon métier avec les mêmes paramètres que lorsque je l’ai commencé, mais avec l’expérience que j’ai acquise », avance-t-il, sirotant son café crème.

« Le feeling d’entrer dans une salle d’audition où personne ne me connaît, où on me demande mon nom... c’est extraordinaire. Et quand on m’a confié le rôle, j’ai su que c’était pour les bonnes raisons », termine-t-il.

Ce rôle, c’est celui de Max Bialystock, personnage né de l’imaginaire de Mel Brooks dans les années 1960. Serge Postigo incarne donc aujourd’hui ce producteur de Broadway sans scrupule qui tente de renflouer ses coffres à l’aide d’une arnaque comptable. Mais, bien évidemment, ce stratagème n’aura pas les effets escomptés, donnant finalement lieu à des scènes hilarantes.

Le film, lancé en 1967, a valu à Mel Brooks l’Oscar du meilleur scénario original. Les Producteurs a ensuite été adapté sur Broadway, en 2001, avec Nathan Lane et Matthew Broderick dans les rôles principaux. Les deux acteurs ont ensuite repris ces rôles à l’écran pour le film à succès sorti en 2005.

Des offres

Véritable – et incontestable – succès depuis plus d’un an, Les Producteurs continue de faire courir les foules vers le Théâtre de Paris ; le spectacle est en effet toujours présenté devant des salles combles, en plus d’y être ovationné soir après soir.

Résultat : le téléphone de Serge Postigo a commencé à sonner. On lui propose désormais de nouveaux projets dans l’Hexagone, autant à titre d’acteur que de metteur en scène, qu’il étudie à l’heure actuelle.

« L’horizon s’est ouvert. Mais j’ai trop d’expérience pour m’emballer à ce stade-ci », avance-t-il.

Et le Québec dans tout ça ? Il n’est jamais loin derrière. En plus de ses nombreux aller-retour pour venir visiter son fils Thomas et vaquer à différentes occupations dans la métropole – il a récemment signé la mise en scène du spectacle de QW4RTZ –, Serge Postigo compte bien y rentrer l’an prochain pour un nouveau projet dont il doit, pour l’instant, taire les détails.