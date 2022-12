Les commerçants peinent à recruter des employés à l'approche des Fêtes

Les commerçants de Trois-Rivières font face à un enjeu de taille cette année alors qu’ils tentent désespérément de répondre à la demande des clients, et ce avec peu d'employés.

À seulement 10 jours de Noël, l'achalandage est de plus en plus grand dans les magasins. Contrairement aux dernières années, plusieurs commerces ne sont pas encore ouverts jusqu'à 21 heures, même à la mi-décembre.

«On a décidé d'ouvrir jusqu'à 21 heures seulement à partir de la semaine prochaine dans le but d'alléger nos employés», a expliqué la gérante de la succursale L'entre-Jeux à Trois-Rivières, Karine Germain.

Pour la Bijouterie Luxédor, il faudra allonger un peu l'horaire des employés en poste à partir de la semaine prochaine, a mentionné le propriétaire, Alexandre Alarie.

Au Sports Expert, les heures d'ouvertures du temps des Fêtes ont commencé le 12 décembre cette année, plutôt que le 1er.

«Les premières semaines ne sont jamais vraiment achalandées le soir. Donc, avec le manque de personnel, ou le personnel plus serré si on veut, on était bien contents de commencer un petit peu plus tard», a assuré le directeur des opérations du Groupe Brunelle, Georges Brunelle.

La même décision a été prise par les propriétaires du centre commercial Les Rivières à Trois-Rivières. «On suit ce que nos commerçants nous demandent», a répondu Daniel Durand, le vice-président marketing et communications du Groupe Mach, qui possède le centre commercial.

Pour d'autres, c'est tout simplement impossible d'envisager de fermer plus tard pour les Fêtes. C'est le cas de la Boutique de la Balayeuse à Trois-Rivières qui devra fermer ses portes à 18 heures tous les jours en raison du manque d'employés.

Si l'achalandage est parfois au ralenti pour des commerçants, l'achat en ligne est de plus en plus populaire.

«À ce temps-ci de l'année, beaucoup de gens vont magasiner en ligne, mais vont se présenter en magasin pour regarder leurs choix, regarder s'il y a des rabais ou non, regarder les couleurs, toucher au produit, voir si c'est vraiment la même chose», a ajouté M. Brunelle.

Encore cette année, le centre commercial est une destination de choix des consommateurs. «C'est une expérience complètement différente que d'acheter en ligne. On peut voir les produits, toucher les produits, les comparer», a fait valoir M. Durand.

Notons que le centre Les Rivières enregistre jusqu'à 15 % plus de visiteurs qu'en 2021.