Les virus qui gâchent les Fêtes

Nous avons développé une allergie pour les points de presse des autorités sanitaires à la veille des festivités de fin d’année.

Les deux dernières années, personnifiant le Grinch, la direction de la santé publique et le gouvernement nous ont interdit les rassemblements durant le temps des Fêtes à cause des explosions des cas de COVID. Une décision crève-cœur qui s’imposait malheureusement.

Cette année, c’est un mélange de COVID et de virus respiratoires qui terrassent bon nombre de compatriotes et qui font en sorte que nos urgences débordent. D’ailleurs, les établissements de santé pédiatrique connaissent un engorgement monstre.

Que faire alors? D’un côté, il est hors question que les autorités puissent décider pour nous. Les Québécois refuseront, avec raison, que le gouvernement puisse dicter la marche à suivre pour la troisième année consécutive. De toutes les manières, je nous imagine mal respecter toute obligation ou interdiction de rassemblement.

De l’autre côté, notre système de santé ne tient qu’à un fil, une phrase que l’on ne cesse de nous dire depuis bon nombre de semaines et ça ne sera pas mieux au courant des prochaines semaines.

On en appelle donc au bon sens: vous êtes malade? Restez chez vous. Votre enfant a le nez qui coule et tousse, ce n’est pas le moment de donner un gros câlin à ses grands-parents vulnérables. Lavez-vous les mains, portez des masques dans les endroits achalandés, etc.

Ce sont d’ailleurs des règles qui devraient être respectées en tout temps, pas simplement durant la période des grands rassemblements, mais également à l’école, au travail et dans les lieux publics.

A-t-on besoin que la santé publique tienne un point de presse pour nous le rappeler? J’ose espérer que pour la grande majorité de la population, ce n’est pas le cas. D’ailleurs, j’aurai bien voulu savoir combien d’entre nous avons suivi ce point de presse. Après tout, nous sommes loin de la période durant laquelle on était tous rivés devant nos téléviseurs à 13 heures tapantes.

On dirait que l’on ne veut même pas savoir ce que le Dr Boileau a à nous dire sur la situation sanitaire, de peur de retomber dans la psychose des dernières années. On ferme les yeux, on bouche les oreilles et on prie pour que ça aille bien.

Aurait-on réagi comme ça si la pandémie ne nous avait pas frappés? Aurions-nous été plus vigilants et attentifs aux autorités si nous n’avions pas développé cette ecœurantite face à l’actualité covidienne? La question se pose.

Hélas, nous devons lutter contre ce mécanisme de défense naturel et prêter attention à la situation. Elle est inquiétante. De plus en plus de personnes de notre entourage sont clouées au lit. Ça sera le cas à Noël et au jour de l’An. Nous serons peut-être obligés d’en arriver à l’évidence et de décider individuellement qu’il serait plus sage de tenir des rassemblements plus restreints pour nous protéger et protéger nos proches.

C’est peut-être la plus belle marque d’affection qu’on puisse leur offrir en ces temps incertains.