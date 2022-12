L'état de Chris Tanev est rassurant

Atteint à la tête lundi par un tir du capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, le défenseur des Flames de Calgary Christopher Tanev se porte mieux, aux dires de son entraîneur-chef Darryl Sutter.

Le vétéran s’est retrouvé en situation précaire quand il a reçu un lancer frappé durant une double infériorité numérique en deuxième période. Ébranlé, il a eu besoin d’aide pour retraiter au vestiaire et n’est pas revenu au jeu; il a d’ailleurs manqué le duel de mercredi face aux Canucks de Vancouver.

Toutefois, Sutter a voulu rassurer tout le monde avant la rencontre, même si la date du retour au jeu de l’arrière demeure indéterminée. «C’est un cas évalué quotidiennement, il va mieux. Heureusement, il n’y a pas de fracture», a-t-il affirmé aux médias.

Évidemment, les autres joueurs de la formation souhaitent revoir Tanev le plus tôt possible. Ses qualités ne passent pas inaperçues dans le vestiaire.

«C’est un guerrier, l’un de nos leaders, a complimenté l’attaquant Blake Coleman, tel que rapporté par le quotidien "Calgary Sun". C’est un gars qui en donne beaucoup chaque jour et il ne se plaint pas. Il se présente pour travailler. Je n’ai pas vérifié les statistiques, mais j’imagine qu’il est en tête ou proche de l’être pour le total de tirs bloqués. Cela fait partie de ce qu’il offre durant un match. Il effectue correctement toutes les petites choses et il est dur. Il se sacrifie pour nous et malheureusement, il a été touché au mauvais endroit.»

Cette saison, le hockeyeur de 32 ans a inscrit cinq mentions d’aide en 24 joutes. Pour les rondelles bloquées, il est deuxième des siens avec 55. Les Flames accueilleront les Blues de St. Louis, vendredi.