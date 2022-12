L’inflation donne un coup dur à l’avenir financier des jeunes, selon un sondage

Les jeunes Canadiens de 15 à 39 ans épargnent plus, mais craignent de ne pas pouvoir s’acheter une propriété dans les prochaines années, au moment où ils font face à des changements de leurs habitudes financières en raison de l’inflation, selon un récent sondage Léger.

Moins du quart des jeunes (22 %) considèrent que leurs finances personnelles sont en bon état et 28 % d’entre eux trouvent qu’elles sont dans un mauvais état, d’après les données dévoilées jeudi.

Près de 70 % des répondants ont par ailleurs affirmé qu’ils possèdent au moins un type de produits d’épargne, de placements ou d’investissements. Les plus populaires auprès des jeunes restent le CELI (48 %) et le REER (38 %).

Sur ce total, ce sont 57 % des jeunes interrogés qui ont indiqué qu’ils placent pour préparer leur avenir, quand 56 % d’entre eux le font pour leur sécurité financière.

Cette tentative d’épargne ne suffit cependant pas pour certains à se loger, puisque 66 % des jeunes sondés habitent chez leurs parents, car ils ne sont pas capables de payer un loyer ou d’acheter une propriété. Ils sont également 64 % à avoir affirmé qu’ils ne pensent pas être capables d’investir dans une résidence dans les prochaines années.

L’inflation qui touche le pays depuis plusieurs mois a aussi eu des conséquences sur les habitudes financières et a imposé des changements dans leur épargne (66 %), pour l’alimentation (63 %) et pour les sorties dans les bars et restaurants (62 %).

L’augmentation de salaire décisive pour l’emploi

Deux jeunes travailleurs sur trois considèrent que le travail prend une place très ou assez importante dans leur vie.

S’ils sont moins nombreux à vouloir changer d’emploi par rapport à 2021, l’augmentation du salaire est un enjeu qui est prioritaire aux yeux des jeunes. Près de 48 % d’entre eux souhaitent ainsi quitter leur emploi en raison de leur paie jugée insuffisante et 59 % seraient prêts à rester si une hausse de salaire leur est proposée.

Le coup de sonde a été mené lors de l’étude Jeunesse auprès de 3007 Canadiens âgés de 15 à 39 ans.