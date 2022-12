Martineau-Dutrizac: de Trump aux organisations secrètes...

Richard Martineau et Benoit Dutrizac étaient en grande forme jeudi pour leur rencontre hebdomadaire à QUB radio. Qu’est-ce qui se produit quand ces deux-là pètent le feu? Des étincelles, et on peut dire qu’on est servi.

Mais contre toute attente, en plus des habituelles tirades divertissantes, on a eu droit à toute une confidence! Les deux animateurs vedettes ont été approchés par... les francs-maçons! Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Eh bien c’est un groupe fermé qui existe au Canada depuis le début du 18e siècle.

Ou, comme le dit si bien Dutrizac : «C’est un réseau d’influenceurs avant ceux qui se photographient le nombril pis le trou de balle».

Mais qu’on se rassure, selon lui. «Il n’y avait pas de sacrifice de vierges adultes parce qu’on n’en trouve plus !»

Disons que c’est une façon de voir les choses... Alors ont-ils accepté cette généreuse offre d’une organisation presque secrète? Leur réponse est claire: non. Pas le temps. Mais bon. On les croit et on a tous confiance en leur bonne foi. Mais connaissant les deux hommes, on ne peut pas s’empêcher de se demander si cela ne fait pas partie du show...