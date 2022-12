Notre pays devrait aussi bannir progressivement le tabac, selon le CQTS

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) croit que le Canada devrait suivre les traces de la Nouvelle-Zélande en interdisant la vente de cigarettes chez les jeunes nés après 2008, mais notre pays doit d’abord adopter des mesures plus urgentes.

«C’est bien comme mesure, mais le Canada et le Québec sont très en retard sur la Nouvelle-Zélande pour la lutte au tabagisme. On est souvent à la remorque chez nous», explique Flory Doucas, porte-parole du CQTS.

Elle fait référence, entre autres, à une nouvelle loi adoptée mardi par le parlement néo-zélandais. Celle-ci a pour but d’empêcher une nouvelle génération de devenir des fumeurs. Ainsi, toute personne née après 2008 ne pourra pas acheter de cigarettes dans ce pays insulaire.

«Des milliers de personnes vont vivre plus longtemps et en meilleure santé, et notre système de santé bénéficiera de 5 milliards de dollars», a précisé Ayesha Verrall, la politicienne néo-zélandaise derrière ce projet qui entrera en vigueur en 2023.

Taxer davantage

Selon Flory Doucas, le Canada doit d’abord taxer davantage les produits du tabac avant d’adopter une telle mesure. Elle cite en exemple que le paquet de cigarettes le moins cher coûte environ 9$ au Québec. Toutefois, le même produit est vendu trois fois plus cher en Nouvelle-Zélande.

«C’est la première mesure à prendre. On sait que la taxation est le moyen le plus efficace pour faire diminuer la dépendance au tabagisme. Il faut changer ça au Canada en premier. C’est juste le gros sens», juge-t-elle.

Le CQTS invite aussi les autorités à diminuer le taux de nicotine dans nos cigarettes et de réduire le nombre d’endroits où elles sont vendues.

«On sait que de diminuer l’accessibilité au tabac diminue le nombre de rechutes d’anciens fumeurs. [...] Après, on pourra viser à interdire la vente de tabac au Canada chez les jeunes aussi», indique Flory Doucas.