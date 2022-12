Pas Bye Bye, mais plutôt bon débarras, 2022 !

Permettez-moi un bilan de l’année avant le reste du Québec en suggérant que, pour cette fois, l’émission parodique de Radio-Canada s’appelle, non pas Bye Bye, mais Bon débarras !

Notre défunte reine Elizabeth II a déjà qualifié une année pénible pour son clan d’annus horribilis (année horrible).

Eh bien, je dirais que l’humanité au complet, au terme de 2022, pourrait employer cette expression latine à la connotation plutôt vulgaire en français.

Portrait sombre

On ne peut dire que le monde dans lequel nous trempons se soit amélioré, ici ou ailleurs.

La guerre en Ukraine qui s’allonge (avec un Vladimir Poutine à l’ego soudé au bouton nucléaire), une Coupe du monde de soccer en plein désert (dans des stades climatisés bâtis par des travailleurs dont des milliers sont morts à la tâche) et la régression de la liberté d’expression (même chez nous grâce aux wokes) font en sorte que l’on ne sera pas tenté de pleurer la défunte année.

Mollesse bleue

Notre petit Québec ne cesse de rapetisser. La langue française, bafouée à Ottawa, se fait massacrer par nos cégépiens.

Nos aspirants professeurs font une faute aux trois mots et braillent en réclamant des allègements afin que leur incompétence linguistique soit ignorée.

Notre système de santé, aux corridors bondés de lits, regorge de ronds-de-cuir assez sociopathes pour suspendre une infirmière ayant mangé une rôtie au beurre d’arachides.

Notre culture (avec un petit c) s’est encore superficialisée. Radio-Canada a annoncé que le gala Québec Cinéma (autrefois Jutras) ne sera même plus diffusé sur ses ondes.

Nouvelle trouvaille des législateurs : la stupidissime loi C-5 des libéraux qui permet à des repentis de pacotille à leur première offense d’échapper à la prison... jusqu’à leur récidive.

Bref, il y aura toujours autant de monde en prison à la fin, mais on leur donnera au préalable l’occasion de faire un peu plus de victimes, et ce, dès 2023 !