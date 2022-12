Penguins de Pittsburgh: Kristopher Letang de retour en force après son AVC

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour Kristopher Letang, qui s’est remis plutôt rapidement d’un accident vasculaire cérébral (AVC), mais voilà que le Québécois se remet à produire. À son troisième match depuis son retour, il a aidé les Penguins de Pittsburgh à battre les Panthers de la Floride 4 à 2, mercredi soir, à Sunrise.

Le défenseur a amassé un but et une mention d’aide, lui qui avait été blanchi de la feuille de pointage cette semaine, et les «Pens» ont signé un septième gain consécutif.

Vers la moitié d’un avantage numérique des Panthers en deuxième période, Ryan Poehling a dégagé une rondelle que son coéquipier Bryan Rust a pu récupérer en territoire central. À deux contre un, celui-ci a remis à Letang, qui a ainsi inscrit le cinquième but de sa carrière avec un homme en moins.

Les unités spéciales des Penguins ont fonctionné à plein régime en frappant deux fois en trois jeux de puissance. Jake Guentzel a habilement dévié du patin un lancer d’Evgeni Malkin, et ce, à la limite de la légalité. Letang a récolté une passe sur cette action.

Malkin a doublé l’avance des visiteurs au troisième engagement, lui aussi en supériorité numérique. Sam Reinhart a réduit l’écart à mi-chemin de la période, mais en vain, surtout en raison du deuxième de Guentzel, dans un filet désert. Ryan Lomberg a été l’autre buteur des Panthers.

Ce fut une soirée occupée pour les deux gardiens. Tristan Jarry a obtenu la victoire en vertu de 32 arrêts, tandis que Sergei Bobrovsky a effectué 35 parades dans la défaite.

En disputant le 574e match de sa carrière, Aaron Ekblad a devancé Robert Svehla pour le plus grand nombre de rencontres disputées par un défenseur dans l’uniforme des Panthers.

Ovechkin neutralisé en partie

À Washington, tout le monde était curieux de voir ce qu’Alexander Ovechkin ferait après avoir atteint le plateau des 800 buts grâce à un tour du chapeau à son dernier match. Le Russe, qui n’est qu’à un filet de la marque de Gordie Howe, n’a pu toucher la cible pour les Capitals lors d’un revers de 2 à 1 face aux Stars de Dallas.

Le capitaine des «Caps» n’est pas ressorti complètement bredouille de ce match, puisqu’il s’est fait complice du 10e filet de la saison de Conor Sheary, en deuxième période. Ce fut toutefois la seule réussite de l’équipe locale, qui s’est butée 45 fois à Jake Oettinger.

Le jeune gardien a gardé son équipe dans la rencontre, alors que les Stars ont pris du temps à se mettre en marche. Quarante-huit secondes seulement après l’amorce du troisième vingt, Jamie Benn a brisé la glace pour Dallas en avantage numérique. Colin Miller a inscrit le but de la victoire, 1 min 29 s plus tard.

Le mur Hart

À Newark, Carter Hart s’est dressé devant la plupart des assauts des Devils du New Jersey, terminant avec 48 arrêts dans une victoire des Flyers de Philadelphie de 2 à 1.

Les favoris locaux ont tiré au moins 14 fois par période sur la cage défendue par le portier de 24 ans. Jack Hughes l’a déjoué en avantage numérique en début de rencontre, mais Hart a ensuite fermé la porte à double tour, ne laissant rien passer en quatre autres situations d’infériorité numérique.

Scott Laughton, au deuxième engagement, et Travis Konecny, en milieu de troisième période, ont touché la cible pour les Flyers. Nettement moins occupé que son vis-à-vis, Vitek Vanecek a cédé à deux reprises sur 24 lancers.

Il s’agit d’un quatrième revers de suite pour les Devils, qui avaient gagné 13 fois en ligne entre le 25 octobre et le 21 novembre.