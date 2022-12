«Pinocchio de Guillermo del Toro» : une tragédie surréaliste

Attention, ce «Pinocchio» revu et corrigé en animation image par image par le génial Guillermo del Toro n’est pas un régal réservé aux enfants.

Le cinéaste s’approprie l’histoire de la marionnette en bois pour en faire, non pas une nouvelle version du classique de Disney, ni même une modernisation de l’ouvrage de Carlo Collodi, mais bel et bien sa propre vision autour du mythe.

Ici, Pinocchio (voix de Gregory Mann en version originale) est bien une marionnette créée par Geppetto (voix de David Bradley), sculptée après la mort de son fils lors d’un bombardement. Car nous sommes dans l’Italie de la Seconde Guerre mondiale, références à Mussolini incluses, et l’on croise la Mort (voix de Tilda Swinton), le méchant comte Volpe (voix de Christoph Waltz) ou encore son assistante singe (voix de Cate Blanchett).

Impossible de raconter les méandres de cette fable dans laquelle l’originalité du visuel – les marionnettes des personnages ont été créées par la compagnie Jim Henson - se dispute celle du scénario coécrit par del Toro et Matthew Robbins. Les deux hommes abordent la mort, le deuil, la relation père-fils, la guerre, la violence, le fascisme, l’amour et bien sûr, la vie dans toute sa richesse, incluant ses épreuves et ses tribulations.

Sorte d’ode, également, à la spontanéité joyeuse de l’enfance, à l’inconscience courageuse des petits et à leur bonté intrinsèque, ce «Pinocchio de Guillermo del Toro» aborde aussi les thématiques de la loyauté, de la rébellion et de l’expiation.

Oui, on est bien loin de la version des studios Disney et celle-ci est non seulement plus enrichissante, mais une oeuvre qui favorise l’imagination, la créativité et l’esprit critique des cinéphiles... petits et grands.