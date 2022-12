Quand la faim devrait justifier les moyens

Nous avons la chance inouïe de vivre dans des sociétés riches et avancées. Ce qu’on appelle l’«insécurité alimentaire» – ou dit plus clairement la faim – est pourtant en nette croissance.

Cet été, on rapportait que l’insécurité alimentaire frappait déjà près d’un million de Québécois. Avec en plus l’inflation indécente des prix en épicerie, on n’ose à peine imaginer ce qui en est aujourd’hui.

Le temps des Fêtes et ses guignolées viennent le rappeler d’autant plus. Quand on a faim, qu’on souffre de malnutrition, qu’on doit couper dans la bouffe parce que tout le reste, dont tout d’abord le loyer, coûte aussi trop cher, impossible de «festoyer».

L’équation est simple. Noël ou pas, qu’on soit sur l’aide sociale, retraité sans fonds de pension, pigiste sans assurances en cas de coup dur, travailleur au salaire minimum à 14,25 $/heure ou même de la classe moyenne vraiment moyenne, se nourrir et se loger correctement est une impossibilité mathématique.

À Montréal, selon un rapport commandé par Centraide, le cinquième des personnes les plus pauvres consacrent 80 % de leurs revenus à se loger. 80 % ! Comment voulez-vous vous nourrir adéquatement?

Files d’attente

Les banques alimentaires croulent donc sous une demande de plus en plus lourde. Laisser des gens avoir faim dans une société d’abondance est une véritable indécence, autant sociale que politique.

Or, se limiter à n’y voir que l’effet pervers et à court terme de l’inflation serait une erreur. La faim existait avant le retour de l’inflation et si rien n’est fait de plus structurant, elle y survivra.

Le Québec n’est peut-être pas la société occidentale la plus inégalitaire en termes d’écarts entre ses plus riches et ses plus pauvres, mais prenons à ne pas le devenir d’ici peu.

Les files d’attente devant les banques alimentaires, dont de plus en plus de personnes de la classe dite moyenne, s’allongent dangereusement. Les prix des loyers atteignent des sommets inégalés.

Bref, qui devinerait que ce mardi 13 décembre marquait les 20 ans de l’adoption par l’Assemblée nationale de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ?

Aucune valeur rédemptrice

Vingt ans plus tard, le gouvernement Legault aura beau envoyer des chèques issus de son bouclier anti-inflation – y compris à des milliers de Québécois qui n’en ont pas besoin –, combattre la pauvreté, dont la faim, commande des actions plus durables.

Oui, la faim devrait justifier des moyens plus musclés pour la contenir. Parce que la faim n’est que le symptôme le plus choquant de la précarité financière de nombreux Québécois. D’où la nécessité de politiques plus musclées.

Sur le «terrain», des organismes communautaires jusqu’aux chercheurs universitaires, des pistes de solution sont connues. On parle d’augmentation du salaire minimum et des prestations de base d’aide sociale pour les personnes aptes au travail.

D’interdiction des rénovictions et des évictions abusives de locataires qui, elles aussi, montent en flèche. De la création d’un registre des baux. De limiter les prix pour les denrées de base.

D’accélérer la construction de logements sociaux ou abordables de qualité – une urgence nationale. Dès qu’une personne peut se loger décemment pour 25 % de son revenu, surtout s’il est limité, tout change. Son alimentation s’améliore. Idem pour sa santé physique, mentale et l’estime de soi.

Comme disait jadis ma grand-mère qui, toute sa vie, a vécu dans la pauvreté: «il n’y a aucune valeur rédemptrice à être pauvre». Pour des sociétés riches et des gouvernements puissants comme les nôtres, la pauvreté et la faim n’ont surtout aucune raison d’être.