Hommage à Jean Lapointe: rare sortie publique pour Julien Lacroix

Julien Lacroix a tenu à se présenter à la chapelle ardente de Jean Lapointe jeudi soir à l’église Saint-Viateur d’Outremont. Accompagné de sa conjointe, la réalisatrice Maude Sabbagh, l’humoriste est venu saluer le fondateur de la Maison Jean Lapointe, centre où il a fait un séjour de 21 jours en 2020.

Julien Lacroix et sa conjointe avaient double raison d’être présents à la chapelle ardente du chanteur et comédien Jean Lapointe jeudi soir. D’abord, parce que Maude Sabbagh connait bien Jean-Marie Lapointe pour avoir travaillé avec lui sur divers projets en tant que réalisatrice, dont l’émission documentaire Face à la rue que le fils de Jean Lapointe anime avec une grande sensibilité.

PHOTO: MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

Aussi, parce que pour Julien Lacroix, la Maison Jean Lapointe tient une place importante dans son cheminement de rétablissement des dernières années. L’ancienne figure publique a en effet fait un séjour de trois semaines dans ce centre dédié à aider les gens aux prises avec divers types de dépendance.

« Il y a d’abord Jean Lapointe, l’artiste, qui est un monument, a expliqué Julien Lacroix au Journal. Mais pour moi, la Maison Jean Lapointe est quelque chose de significatif dans mon parcours. J’ai y fait un petit tour de 21 jours en 2020. Alors longue vie à Jean Lapointe et à sa maison. »

PHOTO: MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

« C’est important pour nous d’être là pour supporter notre ami Jean-Marie, a ajouté son amoureuse, Maude Sabbagh. J’ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. On est liés à vie. Et il a rencontré Julien à travers moi et on est devenus très proches de lui. J’ai eu l’occasion de rencontrer Jean Lapointe une fois avec Jean-Marie. Ç’a été une rencontre marquante. »

On peut parler d’une journée occupée pour Julien Lacroix, pour qui les sorties publiques se sont très rares depuis deux ans à la suite des dénonciations à l’égard de ses comportements répréhensibles et des allégations d’inconduites sexuelles à son endroit.

PHOTO: MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

L’humoriste de 30 ans a annoncé aujourd’hui vouloir tenter un autre retour - le premier avait avorté en juillet dernier lorsque sa famille avait reçu des menaces sérieuses - sur les planches avant Noël. Il se retrouvera dans un bar du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, dans une formule questions-réponses où devrait s’entremêler « humour et confessions. »