Recevoir sans se ruiner: voici 8 recettes pour un menu de Noël abordable

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 15 au 21 décembre 2022

Mine de rien, Noël est dans une semaine ! Comme on ne sait pas encore ce qui sera en rabais à ce moment-là, voici un menu avec des idées festives pour recevoir à partir de protéines et d’aliments de tous les jours et que vous pourrez réaliser avec ce que vous avez à la maison ou selon les meilleurs prix de la prochaine circulaire. J’accompagne d’ailleurs le tout de petites notes pour vous aider à ajuster les recettes au besoin.

Comme c’est un peu différent, on troque les aliments en vedette pour quelques bonnes aubaines en vue du temps des Fêtes ! Les rabais sur les œufs, le beurre, l’huile de canola et la crème vous permettront certainement de réduire le coût de vos petites bouchées sucrées.

Côté protéines, la dinde surgelée à un prix aussi bas qu’à l’automne 2021 et le porc haché extra-maigre à plus de 60 % de rabais (meilleur prix de l’année... c’est un beau cadeau de Noël !) se démarquent. La demi-longe de porc peut quant à elle vous permettre de faire de belles économies si vous la coupez en cubes, en lanières ou même en tranches fines à fondue.

Le menu prend une petite pause jusqu’en janvier, mais je vous souhaite à tous un heureux temps des Fêtes !

MA LISTE D’ÉPICERIE EN VEDETTE

Super C

Beurre (454 g) : 3,97 $ (limite de 3 par client)

: 3,97 $ (limite de 3 par client) Jeune dindon surgelé assaisonné : 1,88 $/lb

: 1,88 $/lb Porc haché extra-maigre : 1,99 $/lb ↞ WOW ! Meilleur prix de l’année

IGA

Canneberges fraîches (340 g) : 1,66 $

1,66 $ Douzaine de gros œufs blancs : 2,22 $ chez IGA (limite de 3 par client)

2,22 $ chez IGA (limite de 3 par client) Saumon fumé tranché surgelé (300 g) : 10,99 $

Provigo

Crème 35 % (473 ml) ou 10 % (1 L) : 1,99 $

metro

Demi-longe de porc : 1,88 $/lb

maxi

Huile de canola ou végétale (3 L) : 8,88 $ (limite de 3 par client)

ENTRÉE

SOUPE DE CAROTTES À L’ORANGE

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

2 tasses de carottes, en rondelles

1 tasse de pommes de terre, en dés

1 tasse d’oignons, hachés

1 orange, lavée

6 tasses de bouillon de légumes (ou d’eau)

3 c. à soupe de beurre

1⁄4 tasse de lait (ou de crème)

petits bouquets de persil plat

PRÉPARATION

Prélever les zestes et presser l’orange.

Faire suer l’oignon dans un peu d’huile et ajouter les carottes et les pommes de terre.

Faire revenir les légumes avant d’ajouter le bouillon. Laisser cuire pendant 45 minutes en remuant de temps à autre.

Une fois le mélange cuit, ajouter le jus d’orange, puis pulser au mélangeur. Passer au chinois étamine.

Ajouter les zestes d’orange, le beurre et le lait (ou la crème), assaisonner généreusement et déposer le persil plat pour la présentation.

PLATS PRINCIPAUX

POULET RÔTI À LA PANCETTA ET À LA MOUTARDE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 90 min

INGRÉDIENTS

10 fines tranches de pancetta hachées finement (environ 1/3 tasse en tout)

1 c. à soupe de moutarde à l’ancienne

1 poulet (4 à 5 lb)

10 brins de thym frais

8 gousses d’ail

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une petite casserole, cuire la pancetta à feu moyen, en brassant souvent, pendant environ 7 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croustillante. Égoutter la pancetta dans une assiette tapissée d’essuie-tout. Dans un petit bol, mélanger la pancetta et la moutarde. Réserver.

Retirer les abats et le cou du poulet, au besoin (les réserver pour un usage ultérieur). Insérer le thym et l’ail dans la cavité ventrale du poulet. Avec les doigts, détacher délicatement la peau du poulet de chaque côté de la poitrine, en prenant soin de ne pas la déchirer. Insérer le mélange de pancetta réservé sous la peau en le répartissant uniformément. Replier les ailes sous le dos (au besoin, les fixer à l’aide de brochettes de métal). Saler et poivrer le poulet.

Mettre le poulet, la poitrine vers le haut, sur la grille huilée d’une rôtissoire. Cuire au four préchauffé à 400 °F pendant 30 minutes ou jusqu’à ce qu’il commence à dorer. Réduire la température du four à 375 °F et poursuivre la cuisson pendant 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans une cuisse indique 185 °F. Déposer le poulet dans une assiette, le couvrir de papier d’aluminium, sans serrer, et laisser reposer pendant 15 minutes. Retirer le thym et l’ail de la cavité. Dégraisser le jus de cuisson. Servir le poulet arrosé du jus de cuisson.

BON À SAVOIR !

Le poulet entier n’est pas en rabais ? Utilisez la coupe que vous voulez ! Gardez en tête qu’un poulet contient en moyenne 4 « morceaux » (cuisses et poitrines) pour calculer le mélange à préparer. Fiez-vous au tableau de cuisson des Producteurs de poulet du Canada (gratuit en ligne) pour ajuster la durée.

FILET DE PORC FARCI AUX OIGNONS CARAMÉLISÉS ET AU FROMAGE BLEU

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 55 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe de beurre non salé

2 oignons rouges, coupés en tranches fines

4 c. à thé de sirop d’érable

2 c. à thé de vinaigre balsamique

4 c. à thé d’huile d’olive

3 tasses de jeunes épinards, hachés grossièrement

1 filet de porc (environ 1 lb)

1⁄4 tasse de fromage bleu, émietté

PRÉPARATION

Dans un poêlon, faire fondre le beurre à feu moyen-vif. Ajouter les oignons. Saler et poivrer. Cuire, en remuant souvent, 10 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient dorés. Réduire à feu moyen. Ajouter le sirop d’érable et le vinaigre, et poursuivre la cuisson, en brassant de temps à autre, 10 minutes ou jusqu’à ce que les oignons soient caramélisés. Réserver dans un bol.

Essuyer le poêlon et chauffer 1 c. à thé (5 ml) de l’huile d’olive à feu moyen. Ajouter les épinards et cuire, en brassant de temps à autre, 2 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient ramolli. Égoutter et réserver.

Couper le filet de porc sur la longueur jusqu’à environ 1 cm du bord. Ouvrir le filet à la manière d’un livre et le placer entre deux épaisseurs de pellicule plastique. À l’aide d’un maillet ou d’un poêlon en fonte, aplatir le filet uniformément jusqu’à environ 1 cm d’épaisseur. Retirer la pellicule plastique du dessus. Répartir le fromage bleu, les oignons caramélisés et les épinards réservés au centre du filet, sur toute la longueur. Rouler le filet de porc et l’attacher à l’aide de ficelle à rôti. Saler et poivrer. (Le filet de porc farci se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)

Dans un poêlon, chauffer le reste de l’huile d’olive à feu moyen-vif. Cuire le filet de porc 5 minutes en le faisant dorer de tous les côtés. Mettre le filet de porc dans un plat allant au four et poursuivre la cuisson au four préchauffé à 350 °F de 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le porc soit encore légèrement rosé à l’intérieur. Mettre le filet de porc sur une planche à découper et le couvrir de papier d’aluminium, sans serrer. Laisser reposer 5 minutes, puis couper le filet en tranches.

BON À SAVOIR !

N’hésitez pas à substituer le fromage à celui de votre choix. Ceux avec la texture qui s’y rapproche le plus sont le fromage feta ou de chèvre.

RAGOÛT DE BOULETTES ET LÉGUMES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 90 min

INGRÉDIENTS

Un peu moins de 1 lb de bœuf haché (environ 400 g)

1⁄2 tasse d’oignons, hachés

1 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de poivre

1 lb de porc haché

1⁄3 tasse de farine d’avoine

1⁄4 c. à thé de fines herbes

1⁄2 c. à thé de clou de girofle

1⁄2 c. à thé de cannelle

2 c. à soupe de farine

5 1⁄2 tasses d’eau bouillante

1 tasse de carottes, en cubes

1 tasse de navet, en cubes

1 tasse de céleri, en cubes

1⁄3 tasse de farine grillée

3⁄4 tasse d’eau froide

1 c. à thé de sel

1⁄4 c. à thé de poivre

PRÉPARATION

Mélanger le bœuf haché, les oignons, le sel, le poivre, le porc haché, la farine d’avoine, les fines herbes, le clou de girofle et la cannelle.

Façonner des boulettes de 3 c. à soupe chacune et les passer dans la farine.

Déposer ces boulettes dans l’eau bouillante. Ajouter les carottes, le navet et le céleri, puis laisser cuire pendant 1 heure. Retirer les boulettes et les légumes cuits.

Diluer la farine grillée dans l’eau froide et la verser dans le liquide de cuisson. Saler et poivrer.

Laisser mijoter pendant 30 minutes. Remettre les boulettes et les légumes dans la sauce. Faire chauffer et servir.

BON À SAVOIR !

Vous pouvez utiliser la viande hachée qui vous convient.

FILET DE SAUMON EN CROÛTE D’AMANDES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 10

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 filet de saumon entier avec la peau (environ 3 lb)

3 c. à soupe de jus de lime

3 c. à thé de rhum blanc (facultatif)

1 1⁄2 tasse d’amandes grillées, hachées finement

1⁄2 c. à thé de gros sel de mer

1 c. à thé de graines de coriandre broyées

1 c. à thé de poivre noir

Quartiers de lime

PRÉPARATION

Mettre le filet de saumon, la chair dessus, sur une plaque de cuisson tapissée de papier-parchemin. Dans un petit bol, mélanger le jus de lime et le rhum, si désiré. Badigeonner légèrement le saumon de ce mélange. Laisser reposer à la température ambiante pendant 10 minutes et l’éponger avec des essuie-tout. Cuire au four préchauffé à 375 °F pendant 10 minutes.

Dans un petit bol, mélanger les amandes, le sel, la coriandre et le poivre. Retirer le saumon du four et le parsemer du mélange d’amandes (presser fermement pour le faire adhérer). Poursuivre la cuisson au four de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la chair du saumon se défasse facilement à la fourchette. Couper le filet de saumon en portions individuelles. Servir avec des quartiers de lime.

BON À SAVOIR !

Il vous reste des oranges de la soupe en entrée ? Vous pouvez remplacer la lime par celles-ci ! Du citron ou des clémentines feraient aussi l’affaire. Le mot-clé ici : un agrume !

SALADE DE QUINOA, COURGE ET ROQUETTE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

1 courge poivrée non pelée, épépinée et coupée en 6 quartiers

1 c. à soupe d’huile d’olive

1⁄2 tasse de quinoa rincé

1 tasse de bouillon de légumes à teneur réduite en sel

2⁄3 tasse de vinaigrette crémeuse au tahini (voir la recette)

1 1⁄2 tasse de roquette, légèrement tassée

1 tasse de pacanes rôties

1⁄2 tasse d’arilles de grenade

Sel

Ajout de protéine, au choix : noix, fromage, légumineuses ou croûtons de tofu

Vinaigrette crémeuse au tahini

1 tasse d’huile d’olive

3⁄4 tasse de jus de citron

1⁄4 tasse de tahini

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à thé de curcuma

2 c. à thé de cumin moulu

4 c. à thé de moutarde de Dijon

4 c. à thé de sirop d’érable

Sel et poivre

PRÉPARATION

Mettre les quartiers de courge sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Arroser de l’huile et saler, puis retourner les quartiers de courge pour bien les enrober. Cuire au four préchauffé à 400 °F pendant 20 minutes. Retourner les quartiers de courge et poursuivre la cuisson pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que la courge soit tendre.

Au robot culinaire ou au mélangeur, en actionnant et en arrêtant l’appareil, mélanger l’huile, le jus de citron, le tahini, l’ail, le curcuma, le cumin, la moutarde de Dijon et le sirop d’érable pour la vinaigrette. Saler et poivrer. Au besoin, ajouter jusqu’à 1 c. à table d’eau pour obtenir la consistance désirée.

Entre-temps, dans une casserole, mélanger le quinoa et le bouillon. Porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. Retirer du feu. Arroser le quinoa de 1/3 tasse de la vinaigrette crémeuse au tahini et mélanger en défaisant les grains à la fourchette. Laisser refroidir complètement.

Répartir les quartiers de courge dans des assiettes. Ajouter le mélange de quinoa refroidi et garnir de la roquette. Arroser du reste de la vinaigrette au tahini, puis parsemer des pacanes et des arilles de grenade.

DESSERTS

GÂTEAU BLANC SCINTILLANT DE NOËL

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 14

Préparation : 50 min

Cuisson : 40 min

INGRÉDIENTS

3 1⁄3 tasses de farine

2 1⁄2 c. à thé de poudre à pâte

1 1⁄2 tasse de beurre ramolli

2 tasses de sucre

3 œufs

1 c. à soupe de vanille

1 tasse de crème sure

1 tasse de lait

2 tasses de canneberges fraîches

1 tasse de gros sucre cristallisé blanc

Glaçage au chocolat blanc

1 1⁄2 tasse de chocolat blanc, haché

3⁄4 tasse de crème 35 %

3⁄4 tasse de beurre, ramolli

8 tasses de sucre à glacer

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger au fouet la farine et la poudre à pâte. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le beurre jusqu’à ce qu’il soit crémeux. Ajouter le sucre et battre jusqu’à ce que le mélange soit léger. Incorporer les œufs, un à la fois, en battant bien après chaque addition. Ajouter la vanille et mélanger. Incorporer les ingrédients secs en alternant avec la crème sure et le lait jusqu’à ce que la pâte soit homogène (ne pas trop mélanger). Ajouter les canneberges et, à l’aide d’une spatule, mélanger en soulevant délicatement la masse. Répartir la pâte dans 3 moules à gâteau de 8 po (20 cm) de diamètre, beurrés et tapissés de papier parchemin.

Cuire au four préchauffé à 350 °F de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents piqué au centre des gâteaux en ressorte propre avec quelques miettes. Déposer les moules sur des grilles et laisser refroidir 10 minutes. Démouler les gâteaux et laisser refroidir complètement.

Dans un grand bol résistant à la chaleur, mettre le chocolat blanc. Réserver. Dans une tasse à mesurer en pyrex, chauffer la crème au micro-ondes, à intensité maximale, de 40 à 45 secondes ou jusqu’à ce qu’elle soit bouillonnante. Verser la crème bouillante sur le chocolat, couvrir le bol d’une pellicule plastique et laisser reposer 5 minutes. À l’aide d’un fouet, fouetter le mélange jusqu’à ce qu’il soit lisse. Laisser refroidir la ganache jusqu’à ce qu’elle ait épaissi. À l’aide d’un batteur, battre la ganache de 2 à 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit légère. Incorporer le beurre et continuer de battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter petit à petit le sucre glace en battant jusqu’à ce que le glaçage ait la consistance désirée. (Le glaçage se conservera jusqu’au lendemain au réfrigérateur. Laisser revenir à la température ambiante et battre à nouveau avant d’utiliser.)

Déposer un des gâteaux refroidis dans une assiette de service (au besoin, couper le dessus des gâteaux pour les égaliser). Couvrir uniformément d’environ le quart du glaçage. Faire un autre étage de la même manière. Couvrir du dernier gâteau, puis étendre du glaçage sur le pourtour du gâteau étagé, en conservant environ 1/4 tasse pour le dessus. À l’aide d’une spatule en métal, bien lisser le glaçage. Mettre le sucre cristallisé dans une plaque de cuisson. À l’aide d’une spatule large et rigide, soulever le gâteau. Tout en le maintenant sur le dessus avec une autre spatule plate, rouler le pourtour du gâteau dans le sucre cristallisé. Placer le gâteau sur l’assiette de service, étendre le glaçage réservé sur le dessus, et parsemer avec le reste du sucre.

PETITS TRIFLES À LA CLÉMENTINE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 8

Préparation : 25 min

Réfrigération : 1 h

INGRÉDIENTS

1 contenant de crème à fouetter 35 % (473 ml)

1⁄3 tasse de sucre d’érable (environ)

1⁄4 tasse de sucre à glacer

1 tasse de biscuits Graham, émiettés

8 clémentines, pelées et hachées

PRÉPARATION

Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter la crème, le sucre d’érable et le sucre à glacer jusqu’à ce que le mélange forme des pics fermes.

Dans 8 verres d’une capacité de 1 t (250 ml) chacun, répartir en couches successives les biscuits, la moitié de la crème fouettée, les clémentines et le reste de la crème fouettée. Réfrigérer 1 heure. (Les trifles se conserveront jusqu’au lendemain au réfrigérateur.)

Au moment de servir, saupoudrer les trifles de sucre d’érable, si désiré.

COCKTAIL

SHIRLEY TEMPLE

(Station Potluck)

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

4 grenades (jus)

15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable clair

Glaçons

7UP

Décoration

1 mangue fraîche

8 cerises fraîches ou cerises au marasquin

PRÉPARATION