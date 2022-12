Séries Plus: une bande-annonce pour la série «Les bombes»

En attendant de découvrir «Les bombes», Séries Plus vient de partager la bande-annonce et de dévoiler la distribution complète de cette série de six épisodes.

On savait déjà que Julie de Lafrenière, Sarah Desjeunes Rico, Debbie Lynch-White et Olivia Palacci, les idéatrices du projet, campent quatre filles qui ne se connaissent pas et qui se retrouvent dans la même chambre d’un centre fermé pour traiter différentes dépendances, comme le jeu compulsif ou le sexe. Au bout du rouleau, Claudine, Emma, Juliette et Vicky s’apprêtent à vivre, 21 jours durant, une expérience humaine déterminante. C’est une «histoire de solidarité» qu'a concoctée l'autrice Kim Lévesque Lizotte («Les Simone», «Avant le crash»), a-t-on décrit dans un communiqué, jeudi.

«Ce qui m’a rejoint dans l’idée originale des quatre filles et dans le texte de Kim, c’est la liberté et la franchise avec laquelle on aborde les dépendances. Ça donne lieu à des moments autant dramatiques que comiques, et ce, parfois dans la même scène! Et pour un réalisateur, travailler avec une distribution aussi extraordinaire, c’est de la bombe!» a dit le réalisateur Pascal L’Heureux.

Les comédiens qui jouent les membres du personnel et d’autres patients du centre Catharsis sont Francesca Barcenas, Félix-Antoine Duval, Laetitia Isambert, Jean-François Mercier, Lise Roy, Jean-Nicolas Verreault et Pier Paquette.

Pour ce qui est des parents, des collègues ou des connaissances des quatre protagonistes, ils sont incarnés par Pierre-Paul Alain, Chantal Baril, François Caffiaux, Gaïa Cherrat Naghshi, Isabelle Drainville, Sophie Faucher, Tania Kontoyanni, Maka Kotto, Marie-France Marcotte, Pascale Montpetit, Alejandro Moran, Maxime-Olivier Potvin et Fred Eric Salvail.

Les tournages s’achèvent ces jours-ci en vue de la diffusion, qui se mettra en branle le jeudi 2 février prochain, à 21 h, sur Séries Plus. La série est produite par Sophie Deschênes de Sovimage.