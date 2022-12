Un des hommes les plus riches de Russie sanctionné par Washington

Les États-Unis ont annoncé jeudi imposer des sanctions financières contre Vladimir Potanine, ancien vice-premier ministre de Vladiminir Poutine et l'un des hommes les plus riches de Russie, ainsi qu'à l'encontre de dizaines de responsables russes du gouvernement et d'entreprises du secteur financier.

La banque Rosbank, achetée par Vladimir Potanine cette année, est ainsi ciblée en premier lieu par ces sanctions, ainsi que d'autres établissements. «Nous continuons à renforcer l'isolement de la Russie par rapport aux marchés mondiaux», a déclaré le sous-secrétaire américain au terrorisme et au renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué du département américain au Trésor.