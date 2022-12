Un Noël blanc à Québec: près de 20 cm de neige sont attendus jusqu’à dimanche

La région de Québec aura définitivement droit à un Noël blanc cette année avec des précipitations de neige qui pourraient atteindre 20 cm au cours des prochains jours, selon Environnement Canada.

Bien que les régions situées au sud de la province soient exposées davantage à la neige et aux bourrasques de vent, Québec ne sera pas épargnée.

«Du côté de la Beauce, on attend plus de neige qu’à Québec. On note une disparité entre le côté sud et le côté nord du fleuve. Effectivement, la neige va commencer plus tard. À Montréal, ça commence très tôt en matinée vendredi, alors qu’à Québec, c’est plutôt au courant ou à la fin de l’après-midi que ça devrait commencer», a expliqué Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changements climatiques Canada.

Le système en provenance des États-Unis avance très lentement et il se déplace plus au sud, ce qui fait qu’il y a moins de précipitations attendues à Québec, mais il y en aura tout de même.

«Au total, ça va tomber principalement dans la nuit de vendredi à samedi et samedi en matinée aussi. On pourrait aller chercher un 10 à 15 cm. Ce sera quand même assez venteux. On prévoit des rafales jusqu’à 60 km/h. Donc, même s’il y a un petit peu de neige, la poudrerie sera quand même un enjeu sur la circulation routière.»

«Et même quand la neige sera moins intense, vers la fin de la journée samedi, il va continuer à tomber des flocons dans la nuit de samedi à dimanche. Il pourrait se rajouter un 5 cm environ. Grosso modo, on pourrait atteindre un 20 cm dans la région de Québec sur presque deux jours», a poursuivi le météorologue.

«Ce n’est pas si intense comme bordée de neige, mais c’est une bonne bordée qui va faire du bien au moral des Fêtes», a ajouté M. Legault.

Party de bureau

Dans la région de Montréal, le scénario est quelque peu différent puisqu’on attend environ 25 cm au total.

«Ça va durer un peu moins longtemps et on va avoir un petit peu moins de vent, mais comme ça va tomber dans la matinée vendredi, pour la circulation, ça sera peut-être pas si mal, mais l’enjeu sera plutôt dans la soirée où il y aura une bonne quantité de neige de tombée et où les gens voudront circuler pour aller à leur party de bureau. Ça risque d’être compliqué à ce niveau-là. Chose que Québec n’aura pas, car il n’y aura pas tant de neige de tombée à ce moment-là.»

Appel à la prudence

«Il faut quand même être vigilent, car même un petit peu de neige sur les routes qui sont froides, parce qu’il fait quand même froid depuis un certain temps, ça peut être glissant quand même pas mal.»

Le nord-est des États-Unis risque d’y goûter encore plus. Au Québec, le sud de la Montérégie, l’Estrie, la Beauce recevront plus de neige. Dans la région de Charlevoix, on prévoit même une trentaine de centimètres, de quoi faire des heureux chez les amateurs de sports d’hiver.