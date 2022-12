Un Noël blanc assuré au Québec

Les Québécois qui espéraient voir un tapis blanc au sol pour ajouter à la magie de Noël seront servis, puisque la bordée de neige qui se profile pour la journée de vendredi et la fin de semaine est là pour rester.

«On a une très bonne confiance d’avoir un Noël blanc grâce à ce qui s’en vient», a assuré Simon Legault, météorologue à Environnement Canada, en entrevue jeudi avec l’Agence QMI.

Les températures qui vont continuer à descendre et l’absence de précipitations de pluie par la suite devraient donc empêcher la fonte de la neige dans les prochains jours.

La première importante bordée de neige de la saison va commencer au courant de la nuit de jeudi à vendredi dans la région de Gatineau, avant d’avancer progressivement vers Montréal en matinée. L’Estrie et la Mauricie peuvent attendre les premiers flocons en mi-journée, quand Québec et l’est de la province y goûteront en fin de journée.

Les Montréalais pourront donc se déplacer sans trop de contraintes en matinée, mais devront faire plus attention en soirée lors du retour du travail ou des partys de bureau. «Si les gens retardent le retour, là ça risque d’être encore plus compliqué.»

«C’est un seul système, c’est comme la conjonction de deux systèmes qui progressent lentement et qui ajoutent un peu à l’incertitude de la vitesse de l’avancée et de la quantité de neige», a souligné M. Legault.

La métropole devrait ainsi recevoir près de 20 cm, tout comme Gatineau, alors que l’Estrie pourrait être recouverte par une trentaine de centimètres de neige. La région de Québec sera ensevelie sous une quinzaine de centimètres, mais aura des vents un peu plus importants avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Selon le météorologue, il ne s’agit donc pas d’une tempête de neige à proprement parler puisqu’elle n’atteindra pas le seuil des 25 cm en 24 heures et ne sera pas mélangée à d’autres phénomènes météorologiques comme une pluie verglaçante.

«On commence la saison, on n’est pas très hivernisé encore. On a sorti nos bottes et nos manteaux parce qu’il faisait froid, mais on n’est pas encore en mode hiver et là on va plonger dedans», a résumé M. Legault.