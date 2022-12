Une alpiniste québécoise à la conquête des sommets de l'Antarctique

Dans sa quête de devenir la première femme au monde à atteindre les sept sommets montagneux et les sept sommets volcaniques les plus élevés sur sept continents, c’est dans le froid glacial de l’Antarctique que l’alpiniste Marie-Pier Desharnais passera les prochaines semaines.

Quand la majorité des Québécois ouvriront les cadeaux et attaqueront la dinde sur une grande tablée le 25 décembre, l’amoureuse des montagnes sera en vol pour une vingtaine d’heures à destination de l’extrémité sud du Chili.

De là, un autre vol de cinq heures la transportera en Antarctique, où elle tentera de gravir le Vinson, qui culmine à 4892 m. À compter du 29 décembre, elle s’attend à passer une dizaine de jours dans les pics enneigés qui surplombent les vastes glaciers dans l’un des endroits les plus reclus du globe.

Puis, à compter du 9 janvier, c’est le Sidley, plus haut volcan de l’Antarctique, qui l’attendra à 4285 m d’altitude.

« Il y a une seule expédition par an là-bas et ça fait trois ans que j’attends en raison de la pandémie. Je ne veux pas rater mon coup, mais quand tu as l’amour de la montagne, le sommet devient accessoire. Le feu en moi, c’est le processus d’essayer d’aller au bout de mes capacités », a confié au Journal l’inspirante nomade de 37 ans.

Conditions extrêmes

Celle qui est devenue, le 22 juillet dernier, la première Canadienne à atteindre le sommet du K2 ne s’attend pas à un défi aussi technique.

Par contre, même si janvier est la saison estivale en Antarctique, le mercure oscillera autour de -35. Avec le facteur éolien, il faudra quelques couches pour se protéger des -65 ressentis.

« Je suis depuis un bon moment en préparation mentale pour le froid. Le risque d’engelure est bien présent. On se retrouve laissé à nous-mêmes pas mal, à ériger des murs de glace pour se protéger du vent. Le temps très sec amplifie le froid et peut rendre la respiration difficile », a imagé la dame de Victoriaville, qui dans la vie de tous les jours, occupe un emploi en gestion de désastre et de risque.

Il y a aussi le fait que dans le pôle Sud, l’effet d’altitude peut être doublé.

« Mais je passe plus de la moitié de l’année en montagne, donc je suis prédisposée à être acclimatée. Ça reste toujours un coup de dés. »

Pour les femmes

Lorsqu’elle a entamé sa grande aventure des sommets il y a huit ans, Marie-Pier Desharnais voulait démontrer que les femmes sont capables de mener à bien de grandes aventures.

Si tout se passe bien en Antarctique, il ne lui restera plus qu’à s’attaquer en juin au Delani, sommet de l’Alaska, ce qui sera sa deuxième tentative.

Après coup, elle pourrait crier victoire en étant la toute première à avoir planté son drapeau sur les sept plus hauts sommets montagneux et sept plus hauts sommets volcaniques des sept continents.

« Ce sera l’aboutissement de huit ans après avoir tout investi mon énergie et mes économies. Ça ne paraît pas comme ça, mais juste le coût pour l’expédition en Antarctique, ça peut correspondre au paiement d’une maison.

« Quand je suis dans une ascension difficile, probablement que je me dis 10 fois par jour : My God! T’aimes donc bien ça te faire souffrir ! En même temps, je me sens tellement reconnaissante de vivre ce que je vis en montagne. Ça fait huit ans que le fait d’influencer d’autres femmes est au centre de ma vie. Ce sera un feeling unique quand ce sera fini. »