Victime un jour est-il synonyme de victime toujours?

Je suis une femme qui a vécu de la violence depuis le début de sa vie. Née dans une famille dysfonctionnelle où mes parents étaient comme chien et chat et veillaient à ce que mes frères et ma sœur suivent leur modèle de fonctionnement, j’ai vite compris que ma vie n’avait pas beaucoup d’importance pour personne.

Par la suite, j’ai été la victime d’un de mes frères qui me prenait comme objet sexuel quand bon lui semblait. Comme j’avais peur de lui, je le laissais faire, sans penser aux conséquences que ça aurait sur moi. J’ai marié ensuite un homme violent à qui je me suis soumise de la même manière qu’avec mon frère.

J’ai vécu dix ans avec cet homme qui m’a fait deux enfants, avant que je ne décide à réagir. Il faut dire qu’il avait dépassé les menaces verbales pour en arriver aux menaces physiques, et que comme mes enfants m’importaient plus que moi-même, j’ai décidé de les soustraire à ce régime de terreur en me réfugiant dans une maison pour femmes où nous sommes restés tous les trois presque six mois.

Comme j’ai la chance d’avoir toujours travaillé comme préposée aux bénéficiaires, ce gagne-pain m’a permis de faire vivre mes enfants depuis qu’on a quitté leur père, car ce dernier a décidé de les abandonner de manière définitive en ne leur donnant pas signe de vie.

Cinq années se sont écoulées depuis que j’ai pris cette difficile mais ô combien salutaire décision pour nous trois. Mes ados vont bien, mais moi je ne vais pas mieux. C’est comme si le fait d’avoir interrompu le cycle de la violence dans ma vie m’avait fait réaliser à quel point mon frère fut un frein à mon épanouissement. C’est lui qui m’a réduite à l’état de victime. Un état duquel je n’ai jamais pu me sortir par la suite.

Je t’écris aujourd’hui pour avoir ton avis sur une idée qui m’est venue en tête depuis un moment et dont j’aimerais me libérer. J’aurais envie de dénoncer ce qui me fut fait par mon frère durant une bonne partie de mon enfance. Maintenant que mes parents sont décédés, ma sœur, à qui il a fait autant de mal qu’à moi, insiste pour qu’on le dénonce ensemble. Malgré ce qu’elle me dit, j’ai peur qu’il soit trop tard pour agir. Et comme en plus nos moyens sont modestes, je ne sais pas à qui on va s’adresser.

Anonyme

Il n’est pas trop tard, car suite au rapport « Rebâtir la confiance », le gouvernement a créé un tribunal spécialisé, et mis sur pied la ligne téléphonique « Rebâtir » implantée à l’Aide juridique, qui offre quatre heures de consultation juridique sans frais aux victimes de violence sexuelle ou conjugale, dans tous les domaines du droit. La Maison pour femmes qui vous a aidée jadis pourra très certainement vous guider dans cette démarche importante pour parvenir à la paix.