Le Parcours travail-études en petite enfance : la solution pour recruter du personnel éducateur rapidement

La pénurie de main-d’œuvre que l’on traverse actuellement occasionne de nombreux défis dans les services essentiels, et le secteur de la petite enfance ne fait pas exception.

Bon nombre de centres de la petite enfance (CPE), garderies privées subventionnées et non subventionnées sont présentement à la recherche de personnel éducateur, et ce, d’un bout à l’autre de la province.

Heureusement, une solution a été développée afin d'offrir des conditions gagnantes, autant pour les services de garde qui ont des besoins immédiats que pour les candidats, soit le Parcours travail-études en petite enfance.

Qu’est-ce que le Parcours travail-études en petite enfance ?

Il s’agit d’un programme de soutien aux services de garde éducatifs de la petite enfance qui permet d’employer des éducateurs et des éducatrices à temps partiel, pendant les 18 mois de leur formation, au terme duquel ils obtiendront leur AEC en Techniques d’éducation à l’enfance.

Cette formule spécifique alterne le travail à temps partiel et les études au cégep, afin que les CPE et les garderies éducatives du Québec puissent maintenir la qualité des services éducatifs à l’enfance en permanence.

Une cohorte se prépare actuellement, alors affichez vos offres d’emploi dès maintenant sur le portail de recrutement Travail-études en petite enfance. La fin de la prise des candidatures est le 22 janvier 2023 et les cours débutent le 20 mars 2023.

Les avantages du programme 1. Il vous offre une compensation financière (jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure) pour rembourser le salaire versé au personnel en formation pendant les heures d'études. 2. Il vous donne accès à de la main-d’œuvre disponible pour travailler à temps partiel dès le début de leur formation. 3. Il vous aide à recruter et à fidéliser des éducatrices et éducateurs et ainsi éviter le risque de bris de service causé par le manque de personnel. 4. À moyen et long terme, il peut vous aider à atteindre le ratio de qualification requis de votre personnel éducateur !

Une expérience enrichissante

Qu’ont en commun les employeurs et les éducateurs et éducatrices en formation ? Assurer la continuité et la qualité des services offerts aux familles ! C’est donc en ce sens que le Parcours travail-études en petite enfance a été élaboré, afin d’assurer un service de qualité en continu pour les tout-petits.

Voici quelques témoignages d’employeurs et de participants à ce programme de formation :

On répond à vos questions !

Pour faciliter l’accessibilité au Parcours travail-études en petite enfance, le processus d’inscription a été simplifié au maximum, autant pour les employeurs que les étudiants, mais voici quelques questions fréquentes concernant le programme.

Puisque les besoins en main-d’œuvre se font de plus en plus pressants dans le secteur de la petite enfance, le Parcours travail-études en petite enfance arrive à point pour les CPE et les garderies éducatives. Alors, prêt à participer comme employeur ?