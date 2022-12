Vote au Congrès américain sur un référendum d’indépendance de Porto Rico

La Chambre américaine des représentants a voté jeudi en faveur d’un texte qui permettrait à Porto Rico de tenir un referendum contraignant sur son statut politique, mais le projet de loi a peu de chances d’être adopté par le Sénat.

Porto Rico, territoire américain des Caraïbes, possède sa propre constitution et son autonomie dans plusieurs domaines, mais dépend des États-Unis pour des questions telles que la défense ou l’immigration.

Les Portoricains sont aussi des citoyens américains, mais ils ne peuvent pas participer aux élections présidentielles du pays et leurs représentants ne votent pas au Congrès à Washington.

Ce referendum porterait sur la volonté ou non de Porto Rico de devenir le 51e État américain, d’acquérir son indépendance ou d’être un territoire souverain librement associé aux États-Unis. Il pourrait avoir lieu en novembre 2023.

« Adoptée ! La Chambre des représentants des États-Unis dit OUI (au projet de loi) qui permet la décolonisation de Porto Rico et nous rapproche encore plus de l’égalité », a réagi sur Twitter le gouverneur de l’île Pedro Pierluisi.

Ce texte « donnera aux Portoricains la possibilité de prendre leur propre décision quant à l’avenir de leur île », a déclaré sur le réseau social Steny Hoyer, le chef des démocrates à la Chambre des représentants, qui a travaillé sur le projet de loi.

Avec 233 voix pour (dont celles de 16 républicains) et 191 voix contre, le texte se dirige désormais vers le Sénat, où il nécessitera une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 pour être adopté, un seuil difficile à atteindre.

De nombreux républicains s’opposent depuis longtemps à ce que Porto Rico obtienne un statut d’État.

C’est la quatrième fois que la chambre basse adopte un projet de loi visant à organiser un tel referendum, le Sénat l’ayant rejeté les trois fois précédentes.

Lors du dernier référendum non contraignant sur le statut de l’île, en novembre 2020, 53 % s’étaient exprimés en faveur du statut d’État et 47 % contre, avec seulement un peu plus de la moitié des électeurs inscrits qui ont participé.

Porto Rico est un territoire américain depuis 1898.

Le statut politique de l’île fait l’objet de débats depuis des décennies. Le Nouveau parti progressiste (NPP) de M. Pierluisi préconise de devenir un État américain. Le Parti démocratique populaire, parti d’opposition, préconise le maintien du statu quo actuel.