À quoi s’attendre du prochain Guide de l’auto?

À partir du 7 janvier, vous pourrez voir sur les ondes de TVA la nouvelle saison du Guide de l’auto, les samedis à 11h30. Pendant 26 semaines, cette émission produite en collaboration avec Otogo.ca permettra de découvrir les dernières nouveautés du monde automobile, analysées de fond en comble par notre équipe.

Nous avons tenté de transporter l’auditoire à travers un large éventail de produits. Des sportives, des VUS, des véhicules de grand luxe, parfois moins, et bien sûr des électriques, qui se multiplient à un rythme effarant.

Un métier qui change rapidement

Je serai franc, le travail de chroniqueur automobile change beaucoup ces temps-ci. Avec l’élimination des voitures, la multiplication des véhicules électriques, l’inaccessibilité de plus en plus marquée des nouveaux véhicules, et même le fait qu’il soit presque rendu malaisant de parler de véhicules à essence.

Comment faut-il donc continuer à analyser les véhicules lorsque le prix moyen d’un modèle neuf vendu en 2022 frôle les 50 000 $? Lorsque les taux de financement nous ramènent pratiquement au début des années 80? Lorsque les concessionnaires engendrent des profits records? Et puis, soyons francs, d’un véhicule à l’autre, les similitudes sont de plus en plus grandes. Oh certes, quelques constructeurs continuent de lancer des modèles de passion pour que l’image de marque ne soit pas trop affectée. Or, dans la plupart des cas, ces véhicules hors de prix entrent au compte-gouttes pour ensuite être revendus en surenchère aux États-Unis.

Clairement, le monde automobile s’annonce cynique pour 2023. Avec des listes d’attente qui s’allongent, avec des prix qui explosent et avec l’élimination de plusieurs produits qui permettaient à des jeunes et aux moins fortunés de mettre la main sur un véhicule neuf. Un Honda CR-V financé sur six ans à plus de 1 000 $ par mois? C’est maintenant chose possible. Qui l’eût cru. Et attention, ce véhicule loin d’être révolutionnaire n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Peu de mauvais produits, mais...

Bien que Le Guide de l’auto s’affaire surtout à analyser le produit en dépit des stratégies de commercialisation, notre équipe devra clairement aborder le sujet. Depuis plusieurs années, je mentionne qu’il n’y a aujourd’hui que peu de mauvais produits sur le marché. En revanche, il y a beaucoup de mauvais achats. Et cela n’a jamais été aussi vrai qu’en ce moment. Imaginez une fourgonnette Chrysler de 73 000 $ louée à 1 430 $ sur un terme de 60 mois à un taux de 9,99%. Vous l’aurez payée presque en entier au bout de cinq ans, mais serez forcés de remettre les clés. Voilà un exemple d’un produit viable, mais d’une transaction épouvantable.

En kiosque depuis déjà quelques mois, Le Guide de l’auto 2023 continue d’être l’un des livres les plus vendus au Québec. Une religion pour les Québécois à laquelle je suis évidemment très fier de contribuer.

Après quelques mois de répit, nous sommes déjà à travailler sur l’édition 2024 dans laquelle se retrouvera une foule de nouveautés. Attendez-vous à un ouvrage qui vous fera certes rêver, mais qui vous aidera sans doute à mieux évaluer s’il est véritablement viable de changer de véhicule. Parce que le contexte n’est certainement pas idéal, au même titre qu’un renouvellement hypothécaire ou que la mise en chantier d’un nouveau projet de rénovation. Croyez-moi, je sais de quoi je parle...

L’achat d’un nouveau véhicule se doit à mon sens d’être une expérience heureuse. Sans amertume. Sans regret ou syndrome post-achat. Sans ce sentiment qu’il est obligatoire de se vider les poches pour un produit qui, au final, nous plaît plus ou moins. Ainsi, bien qu’il soit aujourd’hui plus difficile d’effectuer une transaction qui n’avantage pas seulement le concessionnaire, il est encore possible d’effectuer une transaction gagnant-gagnant. C’est donc en ce sens que Le Guide de l’auto et moi-même travaillerons, avec toujours ce plaisir d’analyse passionnelle qui nous habite.