Aveos : Air Canada tentera d’interjeter appel

N’acceptant pas les millions de dédommagement auxquels elle a été condamnée, Air Canada retourne devant les tribunaux pour faire appel du jugement porté contre elle dans le dossier fleuve l’opposant aux ex-travailleurs d’Aveos.

Les avocats du transporteur aérien ont signifié leur intention par le dépôt de documents auprès de la Cour d’appel du Québec. Dans leur déclaration, ces derniers soulèvent cinq éléments sur lesquels la Cour supérieure aurait erré et qui justifieraient, à leurs yeux, un nouvel examen de la Cour.

On se souviendra que dans un jugement de 150 pages, déposé le 10 novembre dernier, la juge Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure du Québec, avait condamné Air Canada à verser une indemnité à chacun des 2 200 ex-employés pour les préjudices pécuniaires (revenus et régime de retraite) et non pécuniaires (stress, angoisse, divorce, tentative de suicide...) subis à la suite de la fermeture d’Aveos, en mars 2012.

Des dizaines de millions

Une telle condamnation pourrait se traduire pour le transporteur en dizaine de millions de dollars versés aux victimes, mais également à leurs conjoints, leurs ayants droit et héritiers dans le cas des travailleurs ayant depuis perdu la vie. Le dossier est débattu devant les tribunaux depuis plus d’une décennie maintenant.

La Cour d’appel se penchera sur les arguments soulevés par les avocats de la compagnie aérienne lors d’une audience prévue à Montréal, le 24 janvier prochain.

Depuis le début de 2022, le titre d’Air Canada a reculé de 14,75% à la Bourse de Toronto.