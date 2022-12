Benintendi accepte un montant record des White Sox

Le voltigeur Andrew Benintendi serait devenu un membre des White Sox de Chicago, vendredi.

Benintendi a accepté un contrat de cinq ans qui lui rapportera 75 millions $, selon le réseau ESPN.

Âgé de 28 ans, il a disputé 126 matchs avec les Royals de Kansas City et les Yankees de New York, qui l’ont acquis à la date limite des transactions, la saison dernière. Il a atteint une moyenne au bâton de ,304 et a inscrit cinq circuits et 51 points produits.

Ce pacte établit une nouvelle marque pour le contrat le plus lucratif offert par les White Sox lors de la période des joueurs autonomes. Il dépasse le contrat de quatre ans et 73 millions $ offert en 2020 au receveur Yasmani Grandal.

Repêché par les Red Sox de Boston en 2015, Benintendi a fait ses débuts avec l’équipe du Massachusetts en 2016. Deux ans plus tard, il a remporté un Gant doré grâce à son jeu défensif et a gagné la Série mondiale avec les Red Sox.