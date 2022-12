Boxe: une huitième victoire pour Leila Beaudoin

La Québécoise Leila Beaudoin a obtenu sa huitième victoire chez les professionnelles en disposant de l’Islandaise Valgerdur Gudstensdottir, vendredi soir, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

La Lévisienne de 26 ans s’est imposée par décision unanime des juges, qui ont rendu des cartes de 60-54, 59-55 et 59-55 en sa faveur.

Gudstensdottir (5-4-0, 1 K.-O.) n’a pas mal paru dans le ring, mais Beaudoin (8-0-0 1 K.-O.) a néanmoins eu le dessus dans l’essentiel des échanges, ne semblant jamais en difficulté.

Victoire claire et nette pour Santana

Tout de suite après la victoire de Beaudoin, le Montréalais Luis Santana est venu essentiellement accomplir la même chose dans son combat contre le Mexicain Jonathan Uribe Hernandez.

Santana (8-0-0 2 K.-O.) s’est imposé par décision unanime au terme de six rounds de boxe intense. Comme Gudstensdottir un peu plus tôt, Uribe (4-1-2 1 K.-O.) n’a pas fait qu’acte de présence et a donné un vrai défi à Santana, qui a néanmoins trouvé le moyen de remporter chaque assaut aux yeux des juges.

Destruction méthodique pour Gaumont

Pour le troisième combat de la soirée, le poids moyen Alexandre Gaumont n’a pas trop eu de mal à disposer de son rival mexicain Pablo Polanco, qu’il a vaincu par K.-O. au troisième assaut d’un duel qui devait en contenir six.

Le pugiliste de Buckingham, à l'évidence plus fort, plus puissant et plus habile que son rival, est venu bien près de finir le travail dès le premier round, mais Polanco (9-12-0 3 K.-O.) a su résister quelques minutes de plus.

Surnommé «le carcajou de Buckingham» par certains, Gaumont (6-0-0 4 K.-O.) a porté le coup ultime une solide droite, alors qu’il restait une minute et demie à écouler au troisième round. Un genou par terre, Polanco n’en pouvait plus.

Guerre entre Chabot et Baranda

Non, Jonathan Baranda n'était pas venu à Montréal pour se faire battre. Dans le quatrième combat de la soirée, le Mexicain a envoyé deux fois au tapis son rival québécois Thomas Chabot avant de finalement s’incliner par décision unanime des juges.

Baranda (4-3-1) n’a d’ailleurs pas du tout apprécié la décision et l’a fait savoir au clan Chabot après le combat.

Chabot (8-0-0 7 K.-O.), qui arbore désormais un «look» très distinctif, a fait un bon combat à l’exception du cinquième round, où il s’est retrouvé au sol à deux reprises avant de revenir en force en toute fin d’assaut.

Tout ce beau monde boxait en sous-carte d’un gala d’Eye of the Tiger Management qui met en vedette Arslanbek Makhmudov, Mary Spencer et Steven Butler.

Au total, sept combats sont à l’horaire.

Le gala sera d’ailleurs diffusé à TVA Sports dimanche soir, à compter de 19h30.