Championnat du monde de hockey junior: Lane Hutson représentera les États-Unis

Sans surprise, l’espoir du Canadien de Montréal Lane Hutson fera partie de l’équipe américaine au Championnat du monde de hockey junior.

L’alignement des États-Unis a été dévoilé vendredi, après la tenue du camp d’entraînement.

Malgré ses 18 ans et sa sélection au 62e échelon du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, Hutson est devenu un incontournable pour la troupe dirigée par Rand Pecknold.

À sa première saison avec les Terriers de l’Université de Boston, le petit arrière à caractère offensif épate. Il a été nommé défenseur par excellence de l’association Hockey East de la NCAA lors des deux derniers mois.

En 16 parties cette saison, il a inscrit sept buts et 18 points.

Hutson devrait logiquement évoluer à gauche de la deuxième paire de défenseurs et sur la seconde vague de supériorité numérique, puisqu’un certain Luke Hughes a aussi reçu l’appel de l’oncle Sam.

L’équipe américaine comptera d’ailleurs quatre joueurs qui seront admissibles au prochain encan amateur du circuit Bettman. Les attaquants Charlie Stramel et Gavin Brindley, le gardien Trey Augustine et le défenseur Luke Mittelstadt seront de la partie.

Notons que la liste des États-Unis comporte 25 joueurs qui pourront participer au tournoi, mais deux d’entre eux serviront uniquement de réservistes en cas de blessure.

Avec l’ajout de Hutson, le CH sera représenté par six de ses espoirs au tournoi qui aura lieu à Halifax et Moncton. Joshua Roy (Canada), Oliver Kapanen (Finlande), Vinzenz Rohrer (Autriche), Filip Mesar (Slovaquie) et Adam Engstrom (Suède) ont été conviés.

Alignement des États-Unis

Gardiens :

Trey Augustine

Kaiden Mbereko

Andrew Oke

Défenseurs :

Sean Behrens

Seamus Casey

Ryan Chesley

Luke Hughes

Lane Hutson

Luke Mittelstadt

Ryan Ufko

Attaquants :