Championnat PNC: le retour des Woods sur un même terrain est attendu

Tiger Woods se prépare à participer pour la troisième fois au Championnat PNC, un tournoi père-fils, avec son fils Charlie. Dès qu’il est question de participer à un tournoi avec sa progéniture, le «Tigre» affiche un large sourire.

• À lire aussi: «The Match»: Woods et McIlroy s’inclinent

«Chaque fois que j'ai la chance de passer du temps avec mon fils, c'est toujours spécial. Le faire dans une forme compétitive, pour nous, l’est encore plus. Les deux dernières années ont été magiques. Nous avons hâte d'y être», a indiqué Tiger Woods au réseau TSN.

Lors du tournoi de l’an dernier, la famille Woods avait terminé une frappe derrière John Daly et son fils John. Cette année, Charlie Woods est affecté par une blessure à la cheville. Il ne sera donc pas à 100%.

«Charlie est plus en forme que moi quand même», a plaisanté le paternel Woods, lors d'une conférence de presse. C’est comme ça, ce n’est pas si grave. Juste un mauvais moment. Mais nous serons prêts pour le tournoi, samedi».

Tiger Woods a encore quelques soucis sur le plan physique qui remontent à son accident de voiture, survenu en février 2021. Une douleur au pied l’a également empêché de participer à un tournoi récemment. Il devra d'ailleurs se transporter en voiturette de golf puisqu’il ne peut pas marcher de longue distance.

Woods a avoué que ses ennuis avec son pied retardaient également la rééducation du reste de sa jambe. Il n'a donc aucune idée du moment de son retour à l'action en 2023. Il ne veut toutefois pas y penser au cours de la fin de semaine.

«Je ne me soucie pas vraiment de cela. Je pense juste qu’être aux côtés de mon fils est bien plus important. D’avoir la chance de vivre cette expérience avec lui est plus une priorité que mon pied, qui me cause un peu de problèmes», a-t-il conclu.

Le Championnat PNC aura lieu à Orlando, en Floride, de samedi à dimanche.