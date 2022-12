«Ernest et Célestine: le voyage en Charabie»: aquarelles animées

L’ours et la souris sont de retour dans cette délicate aventure animée qui familiarisera les petits avec la notion de liberté.

Dérivé des romans jeunesse de Gabrielle Vincent, décliné en un premier long métrage «Ernest et Célestine» sorti en 2012 et d’ailleurs disponible via Netflix, cet «Ernest et Célestine: le voyage en Charabie» propulse les deux amis, l’ours Ernest (voix de Lambert Wilson dans la version originale en français) et la souris Célestine Ernest (voix de Pauline Brunner) dans le pays imaginaire de Charabie, d’où Ernest est originaire.

L’histoire imaginée par Agnès Bidaud (collaboratrice régulière des courts métrages «Ernest et Célestine») et Didier Brunner (entre autres, producteur de «Pachamama» ou de «Kirikou et les hommes et les femmes») fait de la Charabie un endroit d’où sont issus les plus grands musiciens, mais qui est devenu aujourd’hui un lieu où la musique est interdite. Avec finesse et simplicité, comme dans les ouvrages de l’auteure, les deux amis vont également partir à la recherche d’un luthier afin de réparer le violon d’Ernest.

L’animation en 2D, dessinée à la main afin de préserver le visuel originel, contribue à la magie du visionnement. Les teintes d’aquarelle, la délicatesse des traits et la douceur inhérente aux dessins enveloppent le spectateur dans un cocon de familiarité rassurante. Une chanson de l’auteure-compositrice-interprète française Pomme vient compléter la proposition qui s’harmonise parfaitement avec l’ambiance feutrée, magique et familiale du temps des Fêtes.