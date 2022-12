Fraude immobilière: deux acheteurs de maisons arrêtés à Montréal

Deux acheteurs de maisons en argent comptant ont été arrêtés le 15 novembre dernier après avoir été suspectés d’avoir un lien avec une fraude immobilière, dont les victimes sont des propriétaires qui cherchent à vendre rapidement leur propriété.

Mark Blumenthal, 51 ans, et Constantin Niphakis, 42 ans, ont été appréhendés à Côte-Saint-Luc par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Ils ont comparu jeudi au palais de justice de Montréal et font face à des chefs d’accusation de fraude.

«Les présumés fraudeurs, qui gèrent une entreprise nommée « J’achète des maisons CA$H », auraient fait subir des pertes s’élevant à plus de 1,5 M$ à une dizaine de victimes», a indiqué la police de Montréal par communiqué, vendredi.

Les fraudeurs se présentaient ainsi comme des investisseurs qui achètent des maisons pour les rénover et les revendre à profit. Ils faisaient alors miroiter la possibilité d’une transaction rapide à leurs victimes.

«Les victimes se retrouvent ensuite devant un notaire ou un avocat choisi par les fraudeurs, afin de signer un contrat de vente. Sur place, un pourcentage du prix de vente leur est remis en argent comptant. On explique aussi aux victimes que le reste du prix de vente leur sera versé après les rénovations et la revente de la maison, au plus tard dans un an», est-il expliqué.

Un prêt hypothécaire est contracté en parallèle par les fraudeurs auprès d’un prêteur privé. Ils omettent cependant de remplir les conditions et ne réalisent pas les travaux prévus.

«Au final, la maison est saisie par l’entreprise qui a accordé le prêt hypothécaire. Les fraudeurs quittent l’aventure avec l’argent du prêt hypothécaire en poche, alors que les victimes attendent un deuxième versement qui ne viendra jamais.»

Toute personne détenant des informations concernant les activités de Mark Blumenthal et Constantin Niphakis est invitée à communiquer avec le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.