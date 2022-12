Gatineau: un incendie suspect dans un immeuble à logements

Un immeuble à logements de la rue Charles-Albanel, dans le secteur de Hull, à Gatineau, a été la proie des flammes vendredi, un incendie dont l’origine est considérée comme suspecte par les autorités alors qu'une dame est recherchée.

Les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) ont été appelés sur les lieux peu avant 11h30 pour venir en assistance aux pompiers.

Plusieurs résidents du bâtiment ont été évacués et des autobus de la Société de transport de l’Outaouais ont été dépêchés sur les lieux pour leur permettre de se réchauffer en cette journée de neige.

Selon des témoins, une dame aurait été vue alors qu’elle chutait du balcon d’un appartement du troisième étage en proie aux flammes peu de temps avant le début du brasier. «La dame aurait cependant quitté les lieux avant l’arrivée des services d’urgence et n’a toujours pas été localisée», a mentionné le SPVG en fin d’après-midi.

L’enquête a été confiée aux policiers de Gatineau en raison de sa cause suspecte. La scène est protégée pour permettre de déterminer les causes et circonstances de l’événement.

Toute personne détenant de l'information concernant cet événement ou permettant d'identifier et de localiser la dame ayant chuté du balcon est invitée à contacter le SPVG au 819 246-0222.