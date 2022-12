Jane Fonda annonce que son cancer est en rémission

L'actrice américaine et militante Jane Fonda a annoncé vendredi que le cancer qui lui avait été diagnostiqué entrait en rémission et qu'elle pouvait arrêter son traitement par chimiothérapie.

«Je me sens tellement chanceuse (...). Je suis d'autant plus heureuse que si mes quatre premiers traitements de chimio ont été plutôt faciles, avec seulement quelques jours de fatigue, la dernière séance de chimio a été rude», a confié l'actrice oscarisée de 84 ans dans un message intitulé «Le meilleur des cadeaux d'anniversaire» publié sur son site internet.

En septembre, la militante proche du parti démocrate annonçait qu'elle souffrait d'un cancer du système lymphatique, mais restait optimiste sur ses chances de guérison et profitait de sa notoriété pour dénoncer les inégalités d'accès aux soins aux États-Unis.

Durant les mois où elle se battait contre la maladie, Jane Fonda a dit avoir continué son travail militant.

Elle s'est mobilisée contre un texte législatif porté par le sénateur démocrate Joe Manchin et qui vise à développer la production de toutes les formes d'énergie, dont les énergies fossiles, aux États-Unis et donnerait le feu vert à un gazoduc controversé dans son État de Virginie-Occidentale.

La carrière de Jane Fonda a démarré dans les années 1960 et a été couronnée par deux Oscars de la meilleure actrice, en 1971 pour «Klute» d'Alan J. Pakula, et en 1978 pour «Le Retour» d'Hal Ashby. Elle a aussi été nommée cinq autres fois aux récompenses les plus prestigieuses du cinéma américain.

L'actrice poursuit toujours sa carrière, prêtant notamment sa voix dans le film familial d'animation «Luck» sorti récemment sur Apple TV+.

Sa carrière a eu de multiples autres facettes. Vedette de l'aérobique, elle est aussi connue pour son militantisme pacifique à l'époque de la guerre du Vietnam puis, jusqu'à aujourd'hui, en faveur de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique.