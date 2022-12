Kristopher Letang a repris là où il avait laissé

Grâce à des performances convaincantes, le défenseur des Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang a transmis à sa façon un message rassurant à l’intention de tous ceux qui s’inquiétaient de son état de santé.

Le Québécois ne ressemble pas du tout à un homme ayant subi un deuxième accident vasculaire cérébral il y a quelques semaines.

Après avoir renoué avec l’action samedi dernier, il a totalisé au moins 22 minutes de jeu à chacune de ses trois rencontres depuis son retour à la compétition.

Jeudi, dans un gain de 4 à 2 contre les Panthers de la Floride, il a touché la cible pour une première fois en neuf affrontements et joué 25 min 44 s. Ce n’est pas si mal pour un athlète qui aurait pu s’en tirer à moins bon compte.

«Moi et l’instructeur [adjoint] Todd Reirden avons discuté de mes sensations, particulièrement à la suite du premier match. Cependant, une fois que vous disputez des rencontres et que vous vous entraînez, votre condition physique est meilleure. Je peux donc accumuler de nouveau les minutes sur la glace», a-t-il affirmé au site des Penguins.

Pour sa part, l’entraîneur-chef Mike Sullivan est heureux de compter sur son vétéran en pleine forme.

«Il a repris là où il avait laissé. Je crois qu’il a été très solide. Il garde son jeu simple et il a la capacité de jouer plusieurs minutes soir après soir. C’est un aspect tellement important de son jeu et du nôtre, a-t-il souligné. On compte sur lui dans de nombreuses situations. Depuis qu’il est revenu, il a été très efficace. Il fait circuler la rondelle très bien et il n’essaie pas de trop en faire. Il s’implique en attaque et nous aide de différentes manières.»

Un pilier

Letang n’a jamais joué en bas de 20 minutes dans un affrontement cette saison et les «Pens» espèrent que la tendance se poursuivra.

Avec Jeff Petry sur le carreau à long terme, ils miseront sur le numéro 58 pour assumer des responsabilités accrues, même s’il ne devrait pas égaler son total de 68 points de la dernière campagne; il en revendique 14 en 24 sorties cette année.

Au classement, Pittsburgh tentera de demeurer dans le top 3 de la section Métropolitaine. Le club occupe le troisième rang avec 40 points, trois de plus que les Rangers de New York.

Les Penguins visiteront les Hurricanes de la Caroline, dimanche. Ceux-ci ont aussi 40 points en banque, mais détiennent une partie en main.