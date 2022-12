La commission sur l’assaut du Capitole va voter sur des poursuites pénales visant Trump

La commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Congrès américain va voter sur des recommandations de poursuites pénales contre l’ex-président Donald Trump, selon la presse américaine.

• À lire aussi: «Je ne peux plus faire ça»: Steve Bannon n’en peut plus de Donald Trump

• À lire aussi: Un rapport attendu sur les événements du 6 janvier

• À lire aussi: Le rapport sur l’assaut du Capitole sera publié le 21 décembre

Le groupe d’élus, qui doit présenter lundi les conclusions de sa longue investigation lors d’une audition publique, devrait décider s’il recommande ou non au ministère de la Justice d’inculper Donald Trump d’appel à l’insurrection, d’entrave à une procédure officielle (de certification du scrutin présidentiel) et de complot à l’encontre de l’Etat américain, selon Politico.

Citant des sources non identifiées, le quotidien précise que cette commission, composée de sept démocrates et deux républicains, présentera des justifications détaillées pour ces trois chefs d’accusation, qui peuvent entraîner des peines de prison et l’interdiction d’assumer toute fonction publique aux États-Unis.

Chargés de faire la lumière sur les faits et gestes de l’ancien président avant et pendant le 6 janvier 2021, date de la certification de la victoire de son rival démocrate Joe Biden, les élus ont rassemblé depuis un an et demi un millier de témoignages en cherchant à montrer que Donald Trump avait tenté de garder le pouvoir, alors qu’il savait avoir été battu.

Ils ne peuvent pas inculper eux-mêmes l’ex-magnat de l’immobilier, qui vient de se lancer dans une nouvelle course à la Maison Blanche pour 2024, mais ils peuvent faire des recommandations au ministère de la Justice qui a nommé un procureur spécial pour enquêter de façon indépendante sur Donald Trump.

Près de 900 personnes ayant directement participé aux violences ont été poursuivies, et certaines déjà condamnées.