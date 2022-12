La liste d'écoute de QUB musique: 5 nouveautés des Fêtes à découvrir

Envie de changer des Petit papa Noël et Vive le vent? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier vous pointent quelques réjouissantes nouveautés qui vous permettront de souligner le temps des Fêtes autrement.

I Want A dog - Weezer ****

Ce pseudo-cantique hivernal n’aurait pas juré sur le Blue Album tellement les harmonies de voix et la structure de la pièce nous rappellent ce que Rivers Cuomo et consorts proposaient en 1994. I want a dog se retrouvera sur SZNZ : Winter - prévu pour le solstice d’hiver le 21 décembre - le dernier volet de la série des albums à thématique saisonnière du groupe. Est-ce vraiment une pièce de la belle saison? Tout porte à le croire avec ses violons si doux en intro juxtaposés aux arpèges de guitare acoustique. Cette discrète mise en matière fait vite place à un élan de guitares déchaînées pour sauter à pieds joints dans la ferveur du refrain paroxystique. Et que dire des chœurs haut perchés s'enchevêtrant à l’orchestration? Les arrangements volontairement cheezy ne viendront pas ruiner votre réveillon même s’il n’est peut-être pas à proprement parler un air de Noël. Cet hymne aux réjouissances pourrait bien se pérenniser au-delà du temps des Fêtes. Malgré cette prolifique année qui se termine pour le quatuor californien, il y a fort à parier qu’il ne prendra pas d’année sabbatique en 2023. (Stéphane Plante)

Aujourd’hui, il est né - Gab Paquet ****

Gab Paquet a d’autres tours dans son sac qu’une furieuse sensualité. Chanson au piano plutôt sobre pour celui qui n’a habtuellement pas peur de se vautrer dans de langoureux fla-flas, Aujourd’hui, il est né reprend plutôt les codes traditionnels des airs des Fêtes. Sur une musique jazzée saupoudrée de grelots et de cloches, le Don Juan s’interroge sur un des plus grands mystères de l’humanité: la nativité. Comment diable Jésus est-il arrivé parmi nous? Gab Paquet est sur le cas (et ne boude pas un petit commentaire féministe au passage). (Mélissa Pelletier)

Christmas On My Mind - Elliot Maginot ****

Cette chanson aurait très bien pu se retrouver sur un album «normal» d’Elliot Maginot. Sauf pour les paroles offrant le point de vue du Père Noël... On n’a pas lésiné sur les effets de profondeurs dans le mix avec les hand claps et les chœurs, mais ça n’en fait pas pour autant un air traditionnel du temps des Fêtes. Ça se prend bien à travers le flot continu de mièvreries dont nous abreuvent les grands magasins. (Stéphane Plante)

Céleste - Mirabelle ****

C’est une joyeuse mélancolie qui parcourt les scintillantes notes de Céleste, co-réalisée par Mirabelle et Vincent Legault (Dear Criminals, Mille Milles). La planante mélodie indie pop-rock, teintée d’une belle étrangeté, est truffée de références aux Fêtes québécoises: manteaux empilés, La guerre des tuques, flocons en papier... «Comme nos pas dans la neige, les souvenirs disparaissent» chante Mirabelle, qui salue le passé comme pour mieux accueillir les nouveaux souvenirs avec sa fille. Nostalgie assurée! (Mélissa Pelletier)

Il y a nous - Damoizeaux ***1/2

Authentique brise manouche soufflant sur le répertoire de Noël, Il y a nous affiche le point de vue des tout-petits pendant la sacrosainte nuit du 25 décembre. Et ce, sans que ce soit pour autant une pièce pour enfants. Le tout servi sur un rythme primesautier. Futur classique de la belle saison? Encore tôt pour le dire mais si vous êtes curieux, parcourez l’album Liste de Noël de Damoizeaux. Un savant mélange de classiques revampés et de titres originaux. (Stéphane Plante)

