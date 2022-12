La vertu ostentatoire de Justin Trudeau

Justin Trudeau a fait du Justin Trudeau cette semaine.

Il a montré toute sa vertu ostentatoire et fait la leçon au Québec. Nous en avons l’habitude.

En immigration, Justin Trudeau nous dit que le débat est assez simple, en fait : pour que le poids démographique du Québec ne diminue pas dans la fédération canadienne, le gouvernement Legault devrait augmenter ses seuils d’immigration à 112 000 immigrants par année.

Voilà, vous l’avez votre solution, c’est facile.

La vertu

Il est fascinant de voir comment Justin Trudeau est dicté par la moralité sur l’immigration. Aucune autre considération ne vaut.

Il s’en sert comme totem pour montrer son ouverture absolue. Et sa grande modernité. Le chiffre qu’il nous balance sert à incarner sa posture morale et politique.

C’est aussi une politique proprement identitaire à la sauce canadienne, que nous ne nommons jamais comme telle.

Elle sert à marquer sa différence vis-à-vis du Québec.

Le Canada « plus meilleur pays du monde » devant un Québec pas encore suffisamment au goût du jour, rétrograde et dépareillé.

On sent dans cet appel du pied de Justin Trudeau un jugement vis-à-vis de notre situation particulière et le consensus québécois qui conçoit l’immigration comme un plus, tout en étant conscients des défis linguistiques qui se posent à nous.

Le réel

Trudeau confond sa conviction, celui d’un Canada postnational, et le réel.

Le réel nous dit que les ministères en immigration croulent sous les demandes.

Le système, autant ici qu’à Ottawa, est dysfonctionnel. Une profonde incurie.

Exemple, on apprenait cette semaine que des demandes d’immigration sont attribuées à des agents qui ne sont plus en poste depuis plus de 10 ans. Fascinant, comme disait l’autre.

Les demandeurs d’asile reçoivent leur permis de travail un an après leur arrivée. On repassera pour l’humanisme ! Même négligence pour les demandes de résidence permanente dont les dossiers prennent parfois plus de deux ans à être traités.

Mais bon, tous ces problèmes importent peu quand les apparences font foi de tout et fondent une politique.