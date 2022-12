Le Prix du meilleur esprit sportif échappe à Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime était en lice pour le Prix du meilleur esprit sportif de l’ATP, mais c’est finalement le Norvégien Casper Ruud qui a reçu l’honneur, vendredi.

Outre Ruud et Auger-Aliassime, les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ainsi que l’Américain Frances Tiafoe étaient en nomination pour le trophée qui porte le nom de l’ancienne vedette Stefan Edberg.

Le Québécois était en lice pour une deuxième année de suite.

Ce prix récompense l’athlète qui a affiché «le plus haut niveau de professionnalisme et d’intégrité, qui a affronté ses adversaires dans un grand esprit d’égalité et qui a fait la promotion de son sport en dehors des terrains», peut-on lire sur le site de l’ATP.

Ruud, quatrième meilleur joueur au monde, met ainsi un terme à la domination de Nadal et du Suisse Roger Federer. Les deux légendes s’étaient partagé l’honneur depuis 2004. Federer l’a remporté 13 fois et Nadal, à cinq occasions, dont au cours des quatre dernières années.