Le temps de parler boxe

SHAWINIGAN | À moins que j’aie raté une grosse histoire, ç’a été une pesée tranquille. Pas d’esclandre, personne qui a sauté le poids, pas de gros mots. Juste des boxeurs et des entraîneurs concentrés et impatients d’arriver à 19 heures ce soir.

Le plus gros moment d’excitation est survenu quand Mary Spencer est descendue du pèse-personne. Sa chienne Ellie s’est mise à japper. Comme l’annonceur maison avait de la classe, on a senti la différence.

Mais il y avait cette tension de boxe. Pourtant, tout roulait rondement. Jean Douville et son équipe de la Régie des alcools, des courses et des jeux rencontraient les boxeurs à leur table et rien n’était compliqué. On ne dirait jamais en voyant ces vétérans que la Régie a laissé tomber la mission pour laquelle elle a été créée. Protéger les boxeurs et protéger le public. Le patron Mario Lacroix a pris sa retraite, ça va peut-être réveiller les fonctionnaires du président Denis Dolbec.

MAKHMUDOV GAGNANT

Je suis dans le même hôtel que Michael Wallisch, le grand Allemand qui va affronter Arslanbek Makhmudov. Le matin, on se fait des toasts sur la grande plaque du Pacini et on jase. Y est fin. Y est intelligent. Il a deux beaux enfants.

Ça me fait de la peine de l’écrire, mais ce gentil monsieur va perdre contre le gros Russe. J’ai vu une demi-douzaine de ses combats. Il cogne dur de la droite et contre des boxeurs moyens, il a souvent gagné. Mais quand il a rencontré Joe Joyce et une couple de gaillards de l’élite, sa lenteur l’a handicapé.

Surtout que Big Mak a retenu sa leçon contre Carlos Takam au casino. Il l’avait pris à la légère et le Français l’a poussé jusqu’à la limite. Et l’a frappé solidement à la mâchoire à une couple de reprises. Makhmudov s’est préparé pour dix rounds, mais je serais surpris si le combat dépassait le sixième round.

La faut... sinon les méchantes langues vont se laisser aller.

MARY SPENCER CHAMPIONNE

La demi-finale attire l’attention autant que la finale. Mary Spencer devrait sortir championne du ring. Son adversaire Femke Hermans est la meilleure adversaire que Spencer ait affrontée chez les professionnelles. Mais la Belge est désavantagée par sa portée et surtout, elle n’a pas l’incroyable bagage de boxe de Mary Spencer. Ça fait plus de 15 ans qu’on entend parler de Mary Spencer partout sur la planète. Elle a remporté des championnats du monde, elle a représenté le Canada aux Jeux olympiques et la voilà à Shawinigan à 15 heures d’accomplir le rêve d’une vie.

Si elle gagne, Camille Estephan a déjà des offres de combat d’unification qu’on murmure à ses oreilles. Estephan répond selon son habitude : « Show me the money. »

Parlant de « money », Estephan est en train de négocier un gros combat pour Simon Kean. La grosse affaire. En Europe et contre un gros nom.

Ça va dépendre de l’état du dos de Simon Kean. Et comme c’est le cas dans la boxe, de quelques autres petits détails. Des détails qui deviennent énormes quand vient le temps de faire dérailler un combat.

STEVEN BUTLER... LA SURVIE

Steven Butler défend sa carrière à chaque combat depuis sa défaite subie au Mexique contre Jose de Jesus Macias pendant la pandémie. Hier, il a facilement fait le poids. Il a un physique magnifique. Il est mince, a de longs bras et de solides épaules. Bien mieux que son adversaire.

Mais Joshua Conley est coriace et quand on étudie ses combats précédents, on sait que Butler est dans une guerre annoncée.

Mais le jeune homme n’a que 27 ans et on l’oublie trop souvent.

Le reste de la soirée est chargé. Thomas Chabot devrait gagner ainsi qu’Alexandre Gaumont. Luis Santana et Leila Beaudoin devraient fermer les livres pour Eyes of The Tiger Management.

Ce Chabot est doté d’un physique extraordinaire. Mais il est difficile à 126 livres de soulever les passions dans un aréna.

Mais c’est une injustice.

Les Top 5 de Villeneuve

Michel Villeneuve rides again. Le Michou national qui a souvent mis le Québec à feu avec sa couverture du Canadien et des Nordiques et qui a fait rager la moitié des téléspectateurs soir après soir à 110 % vit une retraite féconde et heureuse en Floride. L’hiver en tous les cas.

Michou a toujours eu une grande gueule. C’était plus fort que lui, il est en train de foutre le bordel sur Twitter. Il a publié dernièrement ses Top 5 des annonceurs, des commentateurs, des analystes ou des animateurs. Et vous connaissez les Québécois. Ils embarquent à fond la caisse.

JUSTE POUR VOUS AMUSER, VOICI DONC LE TOP 5 DES ANIMATEURS...

1- Pierre Houde, RDS

2- Louis Jean, TVA

3- Alain Crête, RDS

4- Luc Bellemarre, RDS

5- Frédérique Guay, TVA

MICHOU POURSUIT DANS SA QUÊTE D’AMIS AVEC LE TOP 5 DES DESCRIPTEURS.

1- Pierre Houde, RDS

2- Denis Casavant, TVA sports

3- René Pothier, SRC Sports

4- Francois-Étienne Corbin, RDS

5- Jean-Paul Chartrand, RDS

VILLENEUVE REVIENT AVEC SON TOP 5 COMMENTATEURS/EXPERTS.

1- Guy Boucher, RDS

2- Ray Lalonde, RDS

3- Bob Hartley, BPM

4- Alex Agostino, des Phillies

5- Stéphane Leroux, RDS

ET MICHOU TERMINE AVEC LES TOP 5 CHEZ LES ANALYSTES.

1- Marc Denis, RDS/hockey

2- Pierre Vercheval, RDS/football

3- Hélène Pelletier, RDS/tennis

4- Dany Dubé, Cogeco Média/hockey

5- Marc Griffin, RDS/baseball

Villeneuve décerne ses Michous en vétéran du métier qui n’en a rien à cirer de faire plaisir aux p’tits n’amis.

À venir le Top 5 des meilleurs à la radio. Et des chroniqueurs dans les grands médias.

À lire, le Top 5 des pires sites internet au Québec...

À retenir, le Top 5 des meilleures agences de sécurité pour surveiller la maison des Villeneuve...