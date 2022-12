Les Québécois francophones «partent avec deux prises»: Zachary Bolduc a raison

Jeudi matin, l’attaquant des Remparts de Québec Zachary Bolduc a dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, mais qu’ils n’ont pas le courage d’affirmer publiquement.

Retranché du dernier camp d’Équipe Canada junior, Bolduc a déploré le fait de ne pas avoir eu de véritable chance de se faire valoir.

« En tant que Québécois francophone, je pense que tu pars avec deux prises. C’est sûr que, quand tu arrives là-bas, c’est rare qu’ils te placent sous les projecteurs. Ils ne te placent pas dans un environnement gagnant. D’un autre côté, c’est à nous de nous battre, sauf que, quand tu arrives là-bas, tu sais que tu pars avec deux prises », disait-il.

PEU DE QUÉBÉCOIS

Ces propos ont fait jaser et ramènent sur la place publique un débat qui fait rage depuis longtemps sur la place accordée aux Québécois dans le hockey d’élite, et pas juste avec Hockey Canada.

Quand on regarde le portrait global, ça saute aux yeux. Une seule équipe dans toute la LNH a un dépisteur-chef né au Québec : Martin Madden fils avec les Ducks d’Anaheim. Dans les organisations de la LNH, comme chez Hockey Canada, la majorité du personnel de hockey ne provient d’ailleurs que du Québec.

Et on voit les impacts de ça partout, au repêchage entre autres. À la table de repêchage, quand une équipe a le choix entre un joueur de l’Ouest et un joueur du Québec, ils iront avec le premier, souvent pour faire plaisir à un ami. C’est toujours comme ça que ç’a fonctionné et ça fonctionnera toujours comme ça. C’est une question de représentation.

PRÉJUGÉ DÉFAVORABLE?

Jeudi, Bolduc a parlé de son expérience avec l’émotion et la déception qui l’habitait. Ses propos prouvent que rien n’a vraiment changé chez Hockey Canada. J’ai longtemps décrié le fait que l’équipe nationale ne faisait aucun plat lorsqu’aucun entraîneur d’ici ne faisait partie du personnel de l’équipe. Heureusement, ç’a changé depuis.

Maintenant, il faut apporter un bémol quant à la situation de Bolduc en soi. Ses propos sont courageux et vrais.Mais a-t-il réellement été tassé ou ne lui a-t-on pas offert de temps en avantage numérique parce qu’il est québécois ? Ça, c’est un peu plus délicat.

L’OR OU RIEN

J’espère que Hockey Canada a choisi les 22 meilleurs joueurs disponibles en vue du tournoi. Je ne peux pas concevoir qu’on se serait privé de Zachary Bolduc si on avait jugé qu’il faisait partie des meilleurs. Après tout, on veut gagner la médaille d’or et rien d’autre, chez Hockey Canada.

D’un autre côté, quand on réalise qu’il n’a presque pas obtenu de temps en avantage numérique, alors qu’il avait inscrit 70 buts à ses 89 derniers matchs avant de partir pour le camp d’entraînement d’Équipe Canada junior, on n’a pas le choix de soulever la question. Un joueur québécois, doué offensivement, qui ne se fait pas donner une vraie chance sur l’avantage numérique, ce n’est pas d’hier.

Après tout, Dave King ne voulait rien savoir de Mario Lemieux, en 1984.

Échos de Bergie

QU’ON RAPPELLE RICHARD !

Anthony Richard est tout feu tout flamme avec le Rocket de Laval. Pendant ce temps, on ne peut pas en dire autant de l’avantage numérique du Canadien. Pourquoi ne pas rappeler le Québécois de 25 ans, qui compte 18 buts en 26 matchs cette saison dans la Ligue américaine de hockey ? Ça ne pourrait pas être pire, de toute façon. Je sais qu’on me reproche souvent de ressasser le passé, mais j’avais dirigé Jean-François Sauvé avec les Draveurs de Trois-Rivières et il avait terminé deux fois champion des compteurs. Quelques années plus tard, avec les Nordiques, on avait des problèmes sur l’avantage numérique et j’avais demandé au directeur général Maurice Filion d’aller chercher Jean-François, qui jouait pour les Sabres et faisait la navette entre le grand club et la Ligue américaine. Finalement, J-F était devenu un pilier pour moi en avantage numérique pendant trois ans.

GILLES COURTEAU

Quand j’ai appris que Gilles Courteau allait tirer sa révérence en 2024, je n’ai pu m’empêcher de sourire. Je lui avais parlé pendant une heure au téléphone la veille et on s’était raconté plein d’affaires, mais il ne m’avait jamais dit qu’il avait l’intention de prendre sa retraite ! Je suis tellement content pour lui. J’ai eu la chance de le côtoyer à ses débuts avec les Draveurs de Trois-Rivières. Il était notre statisticien et remplissait toutes sortes de tâches, dont celle de commander le poulet ! Je vais toujours me rappeler la fois où il devait commander des poitrines pour tout le monde et s’était trompé, commandant plutôt des demi-poulets. La facture avait été salée pas à peu près ! Mais quelle grande carrière, qu’il a eue ! Il a aussi été directeur général des Remparts avant de devenir commissaire de la LHJMQ en 1986. Il a acquis une reconnaissance à travers le hockey junior canadien. J’ai déjà hâte de lire son livre...

OVECHKIN, LA MACHINE À SCORER

C’est tout simplement extraordinaire ce qu’arrive à accomplir Alex Ovechkin. Il a atteint le cap des 800 buts et ce n’est pas terminé, je suis persuadé qu’il dépassera le record de 894 de Wayne Gretzky. N’eût été les deux saisons pandémiques et les lockout de 2004-2005 et 2012-2013, gageons que ce record serait peut-être déjà à sa portée. Maintenant, j’ai hâte de voir à quel point cette chasse au record va affecter les Capitals de Washington. Clairement, tous les yeux seront rivés sur Ovechkin et tous ses coéquipiers voudront l’aider à s’y rendre, peut-être au détriment du jeu collectif.

- Propos recueillis par Kevin Dubé