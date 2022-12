Mont-Sainte-Anne: la Régie du bâtiment du Québec ordonne l’arrêt des remontées mécaniques

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ordonne l’arrêt de fonctionnement des remontées mécaniques aériennes de la station Mont-Sainte-Anne.

La saga se poursuit avec une nouvelle tuile pour la station de ski.

Cette ordonnance, notifiée vendredi à l’exploitant, fait suite aux inspections réalisées par la RBQ après la chute d’une télécabine survenue le samedi 10 décembre 2022.

L’arrêt concerne les cinq remontées mécaniques suivantes : L’Étoile filante, L’Express du Sud, L’Express du Nord, la Panorama Express, qui est la plus récente installée en 2013 et la Tortue, la plus ancienne de la station.

L’opérateur RCR se voit donc dans l’obligation de cesser ses activités pour le moment. La direction avait déjà annoncé la fermeture pour la fin de semaine.

Motifs de l’ordonnance

Selon les informations obtenues par la RBQ, lors de la mise en fonction des télécabines samedi dernier, un dysfonctionnement de l’attache de la cabine no 92 au câble de la remontée est survenu.

« Les vérifications qui ont été faites avant la remise en fonction de la remontée mécanique ne respectent pas les exigences de la norme (CSA Z98:19) ni les instructions du fabricant », peut-on lire dans le communiqué.

Pour la télécabine, la RBQ exige notamment d’obtenir un rapport d’expertise visant à expliquer le dysfonctionnement de l’équipement et d’appliquer les recommandations de ce rapport, en plus d’obtenir une attestation de sécurité signée par un ingénieur.

Quant aux autres remontées mécaniques de la station qui comportent des attaches débrayables, soit L’Express du Sud, L’Express du Nord et la la Panorama Express, la RBQ ordonne d’effectuer la vérification des pièces mobiles sur l’ensemble des attaches et d’obtenir une attestation de sécurité signée par un ingénieur.

Date inconnue

Pour ces cinq remontées mécaniques, la RBQ ordonne également que lui soit soumis un plan de formation. Elle exige que l’exploitant s’assure que le personnel soit formé et qu’il connaisse, comprenne et applique les procédures et les règles d’exploitation.

La RBQ souligne par ailleurs que les exploitants des stations de ski sont les premiers responsables de la sécurité de leur clientèle.

« Notre priorité demeure la sécurité du public. La réouverture des remontées mécaniques dépendra du rythme de réalisation des exigences prévues à l’ordonnance par la station Mont-Sainte-Anne », a précisé Stéphane Petit, vice-président aux relations avec la clientèle et aux opérations de la Régie du bâtiment du Québec.