Mont-Sainte-Anne: un danger sérieux pour la clientèle selon la Régie du bâtiment du Québec

La Régie du bâtiment estime qu’il y a un danger sérieux pour la sécurité et l’intégrité physique des clients qui utilisent les équipements du Mont-Sainte-Anne.

Depuis 2015, la RBQ a émis, conformément à la Loi, plus de 25 avis de correction en lien avec les remontées mécaniques de la station de ski.

L’ordonnance de neuf pages de la Régie du bâtiment, publiée vendredi, renferme aussi plusieurs surprises inquiétantes pour la suite de la saison de ski.

Selon les informations obtenues par la Régie, le samedi 10 décembre 2022, lors de la mise en fonction de la télécabine, le dispositif de sécurité installé à la sortie de la rampe de départ a signalé à l’opérateur un message de dysfonctionnement du système d’attache après le passage de la cabine no 92.

Ignorance du personnel

« Le mécanicien dépêché sur les lieux a procédé à une simple inspection visuelle de la position de fermeture des mors de l’attache à distance, sans considérer l’instruction du fabricant, et a autorisé la remise en marche de la remontée

mécanique », peut-on lire.

Peu après, la remontée mécanique s’est arrêtée d’urgence et une cabine s’est retrouvée sur le sol.

La RBQ affirme que les instructions du fabricant n’ont pas été respectées préalablement à la remise en fonction de la remontée suite au message de dysfonctionnement. Son constat quant au personnel en place est dévastateur.

« Pourtant, cette vérification était nécessaire pour assurer la sécurité de la remontée mécanique, conformément aux exigences de la norme. La Régie en constate que le personnel ignore ou ne comprend pas les procédures et règles d’exploitation se rapportant aux remontées mécaniques », ajoute la Régie, qui fait également la nomenclature des incidents majeurs au Mont-Sainte-Anne

Un danger sérieux

La conclusion de l’ordonnance n’est guère mieux pour la clientèle.

« Suivant ces interventions et constats, la Régie estime qu’il y a un danger sérieux pour la sécurité et l’intégrité physique des personnes utilisant ou fréquentant le voisinage de ces équipements destinés à l’usage du public. La défaillance

technique et la réaction inappropriée de l’exploitant qui s’ensuivit, dont les conséquences auraient pu être fatales, permettent de craindre une répétition d’un tel incident.

En ordonnant l’arrêt de toutes les remontées aériennes, la RBQ explique que les risques sont trop grands.

« La Régie considère que les risques de survenance d’un accident, de quelque nature qu’il soit, sont élevés, et que les conséquences d’un tel évènement seraient graves. »