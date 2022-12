Paul Michael Levesque, alias Triple H: le plus grand lutteur de son époque a des racines bien de chez nous

Yvon Robert, Chris Benoit, Maurice Vachon, les Leduc, les Rougeau, les Baillargeon ; notre peuple a produit beaucoup de grands et de gros lutteurs. Des mâles alpha à la force herculéenne. Mais aucun n’a atteint le niveau de Triple H.

Paul Michael Levesque est né le 27 juillet 1969 à Nashua. Adepte du culturisme dès l’âge de 14 ans, il devient Mr. Teenage New Hampshire en 1988.

Formé par le célèbre Edouard Killer Kowalski, qui a marqué la grande époque de la lutte au Québec dans les années 1950 et 1960, il commence sa carrière avec la World Championship Wresling (WCW) sous le nom de Terra Ryzing.

Championnats

Il change ensuite de nom pour Jean-Paul Lévesque, un aristocrate canadien-français snobinard qui parle anglais avec un accent français.

En 1995, il quitte la WCW et se nomme Hunter Hearst Helmsley, mieux connu sous les initiales de HHH.

À 6 pieds et quatre, 255 livres, Levesque a remporté 23 championnats de la WWE (World Wrestling Entertainment). Il a été 14 fois champion du monde – un record – et le premier à gagner le titre des superlourds. En 1997, il a gagné le King of the Ring et en 2002, le Royal Rumble et le Grand Slam. Il a aussi mérité le titre de lutteur le plus détesté en 2003, 2004 et 2005, ce qui est en soi aussi un exploit...

Au tournant du siècle, Levesque était considéré comme le meilleur lutteur au monde. Victime de problèmes cardiaques, il a pris sa retraite plus tôt cette année.

Son épouse, Stephanie McMahon, fait partie du clan des McMahon qui domine l’organisation de la lutte aux États-Unis depuis un siècle.

Rivière-Ouelle

L’ancêtre, Robert Lévesque (1642-1699), n’était pas un peureux lui non plus. En 1690, il faisait partie des 39 braves qui ont repoussé les Bostonnais à la pointe de la Rivière-Ouelle.

William Phips s’était présenté dans le Saint-Laurent avec 32 navires et 2000 miliciens. Lorsqu’un groupe de 150, à bord de 6 chaloupes, s’approcha du rivage pour s’approvisionner, ils tombèrent sous les balles des habitants. Pris de panique, ils retournent vers leurs bateaux en dépit des ordres contraires de leurs officiers. Cette embuscade héroïque annonça l’échec que Phips connaîtra ensuite à Québec devant Frontenac et la bouche de ses canons.

Le fils de Robert, Francois-Robert (1680-1765), aura 16 enfants ; ses descendants Jean-Baptiste (1712-1798) et Louis (1746-1831) en auront 11 chacun, Pascal (1780-1867) 17, toujours à la Rivière-Ouelle. Pierre (1825-1902) en aura 14 à Trois-Pistoles.

En 1891, son fils Télesphore (1854-1933) et son épouse Virginie Thériault (1852-1899) quittent le Bas-du-Fleuve avec leurs quatre enfants pour Nashua, dans le New Hampshire.

Les Lévesque travailleront 60 heures par semaine, dans les manufactures de la Nouvelle-Angleterre, avant que Paul Michael ne devienne le plus grand lutteur de son époque, assis aujourd’hui sur une fortune personnelle estimée à 150 millions.

SA LIGNÉE PATERNELLE

I

LEVESQUE, Paul

(dates inconnues), Patricia

II

LÉVESQUE, Léo Alfred 1914-1984

DESJARDINS, Claire 1918-2005

Mariés le 18 mai 1940, Nashua, N.H

III

LÉVESQUE, Joseph Ernest Désiré 1879-1931

GRENIER, Mexilla 1883-1920 ?

m. le 6 novembre 1905, Nashua, N.H

IV

LÉVESQUE, Télesphore 1854-1910

THERIAULT, Virginie 1852-1899

m. le 22 janvier 1877, Saint-Fabien, Rimouski

V

LÉVESQUE, Pierre 1825-1902

GAGNÉ dit BELLAVANCE Lucie 1830-1905

m. le 13 avril 1847, Trois-Pistoles

VI

LÉVESQUE, Pascal 1780-1867

CHAMBERLAND, Madeleine 1792-1863

m. le 13 avril 1812, Rivière-Ouelle

VII

LÉVESQUE, Louis 1746-1831

BEAULIEU, Rose 1752-1819

m. le 10 janvier 1780, Rivière-Ouelle

VIII

LÉVESQUE, Jean-Baptiste

1712-1798

BÉRUBÉ, Marie-Josephte

1713-1777

m. le 18 juillet 1736, Rivière-Ouelle

IX

LÉVESQUE, Francois-Robert 1680-1765

AUBERT, Marie-Charlotte

1683-1765

m. 7 novembre 1701, Rivière-Ouelle

X

LÉVESQUE, Robert 1642-1699

CHEVALIER, Jeanne-Marguerite 1644-1716

m. 22 avril 1679, L’Ange-Gardien