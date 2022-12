Radio-Canada: c'est surréaliste!

L’autre jour, en plein milieu d’un texte sur son site internet, Radio-Canada a publié ce qui suit : « AVERTISSEMENT : un terme pouvant choquer certains lecteurs est employé dans la prochaine partie de cet article pour préciser le titre d’un ouvrage cité ».

Gna, gna, gna... Comme dans un épisode de Passe-Partout... « Bonjour, les poussinots, fermez les yeux, vous risquez de voir un mot vilain qui va vous donner des cauchemars ».

Avant de citer, même par écrit, le titre du livre Nègres blancs d’Amérique de Pierre Vallières, le diffuseur public nous infantilise en nous prévenant, comme si on était des petits êtres fragiles, qu’on s’apprête à lire un mot qui pourrait nous causer des convulsions !

C’est complètement surréaliste !

LA GIFLE AU CRTC

Vous vous demandez ce que je pense de la décision du procureur général du Canada qui a tapé sur les doigts du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à cause du blâme adressé à Radio-Canada ?

Bien sûr, je me réjouis que cette autorité ait remis le CRTC à sa place en lui disant, essentiellement, de se mêler de ses affaires. C’était clair depuis le début que le CRTC avait dépassé son mandat en jouant à la police de mœurs et en dictant à Rad-Can les mots qui pouvaient et ne pouvaient pas être prononcés (le mot nègre dans ce cas-ci). Le CRTC n’a pas à juger du contenu.

Mais ce que je ne digère toujours pas, c’est que la société d’État ait présenté ses excuses au plaignant, Ricardo Lamour.

Il faut le répéter, et même le marteler, et même l’écrire en lettres majuscules : AUCUNE FAUTE N’A ÉTÉ COMMISE par le chroniqueur Simon Jodoin ou par l’animatrice Annie Desrochers quand ils ont cité le titre de Vallières à la radio. Ils ne disaient pas le mot pour le plaisir de choquer ou le désir de blesser : ils le disaient parce qu’ils parlaient d’une prof qui s’était fait varloper pour l’avoir utilisé en classe ! Il y a quand même des limites à utiliser des périphrases pour tourner autour du pot !

Pourquoi est-ce que Radio-Canada a plié ? Quand tu n’as rien à te reprocher, tu ne t’excuses pas. Quand tu te tiens debout dans tes principes, tu ne te mets pas à genoux dès que le vent souffle un peu trop fort.

Ce que je ne digère pas non plus, c’est que Radio-Canada ait obéi benoitement aux injonctions du CRTC en compilant sa politique de Lignes directrices sur le langage offensant. Je vous en ai déjà parlé, cette politique prévoit que les journalistes ou animateurs doivent empêcher par tous les moyens qu’un invité répète un mot offensant, puis ils doivent s’excuser auprès du public aussitôt que l’invité a prononcé le mot banni et lors de la rediffusion du segment, le diffuseur purge le segment du mot offensant.

QUESTION QUIZ

Maintenant que le CRTC s’est fait revirer comme une crêpe, est-ce que Radio-Canada va faire marche arrière et jeter aux poubelles cette politique liberticide ? Est-ce que Radio-Canada va arrêter avec ses petits avertissements débilitants ?

Est-ce que Radio-Canada va traiter ses auditeurs et ses téléspectateurs comme des adultes qui ne sont pas « microagressés » à la moindre occasion ?