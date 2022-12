« Scotch eggs » de saucisse italienne et chiffonnade de fenouil

Le Scotch Egg est un classique britannique aussi beau que bon. Ce plat est composé d’un œuf cuit dur, enrobé de chair à saucisse puis panné et ensuite frit. On peut le consommer chaud ou froid en brunch ou au petit déjeuner, mais notre version gourmande accompagnée d’une chiffonnade de fenouil et d’une sauce tomate classique, peut tout aussi bien être présentée en entrée lors d’un repas trois services. N’hésitez pas à varier la chair à saucisse pour apporter une variante à cette recette accessible.

Bon appétit !

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.