Série de la rivalité: le Canada secoue sa guigne

L’attaquante Sarah Nurse a brisé l’égalité avec moins de cinq minutes à écouler en troisième période pour permettre au Canada de l’emporter 3 à 2 contre les États-Unis dans un match de la Série de la rivalité de hockey féminin disputé en fin de soirée, jeudi, à Henderson, au Nevada.

Les joueuses de l’unifolié ont ainsi gagné un premier duel après trois défaites d’entrée de jeu lors de cette séquence de confrontations de sept parties.

Nurse a surpris la gardienne Maddie Rooney avec un tir d’un angle restreint qui est passé entre les jambières de celle-ci. Blayre Turnbull et Jamie Lee Rattray ont également enfilé l’aiguille dans une cause gagnante, tandis que Kristen Campbell a effectué 21 arrêts. La réplique des perdantes a été l’œuvre d’Hilary Knight et d’Amanda Kessel.

Rooney a repoussé 13 rondelles.

«S’il y a une chose que nous avons montrée au cours des dernières années, c’est que nous pouvons trouver bien des manières différentes de gagner. Ce ne sera pas toujours du beau hockey ou du jeu offensif ouvert. Au Danemark [pendant le Championnat mondial], nous avons réussi à gagner en multipliant les efforts de manière inlassable, et j’ai trouvé que ce match était très semblable. Nous nous sommes sali les mains, nous avons gagné les batailles le long de la bande et nous avons envoyé des rondelles au filet. Ce n’est pas toujours joli, mais parfois, c’est ce que ça prend», a déclaré l’entraîneur-chef des Canadiennes, Troy Ryan, par voie de communiqué.

Rappel à l’ordre

La formation nationale avait visiblement des correctifs à apporter et il semble que la mission a été accomplie.

«Les trois défaites de suite ont été un rappel à l’ordre pour nous. Je ne pense pas qu’on avait la bonne approche lors de la dernière série. Ça nous a servi de leçon et on en avait besoin. On a consacré beaucoup de temps entre ces matchs et la rencontre de ce soir [jeudi] pour comprendre ce qu’on pouvait toutes faire mieux sur la glace et, surtout, en dehors de la patinoire pour resserrer les liens au sein de l’équipe. Tout est tombé en place et on a suivi notre plan de match», a ajouté Turnbull.

La Série de la rivalité se poursuivra lundi à Los Angeles. Précédemment, les Américaines avaient triomphé 4 à 3 en fusillade le 15 novembre, puis 2 à 1 deux jours plus tard et 4 à 2 le 19 novembre.