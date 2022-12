Stephen tWitch Boss a laissé une note avant de mourir

Stephen tWitch Boss, ce talentueux danseur et tête d’affiche de l’émission d’Ellen DeGeneres, a laissé une note de suicide dans la chambre d’hôtel où son corps a été retrouvé mardi.

• À lire aussi: Décès de Stephen «tWitch» Boss: «Tout simplement incompréhensible», affirme Jean-Marc Généreux

• À lire aussi: Stephen «tWitch» Boss, producteur de l’émission d’Ellen DeGeneres, s'est enlevé la vie

Le site à potins TMZ indique que tWitch aurait fait référence au passé dans la lettre. Il a notamment fait allusion aux problèmes auxquels il a été confronté dans le passé.

Avant de passer à l’acte, il a mis son téléphone en mode avion, afin de ne pas être retracé, ont indiqué des sources policières.

AFP

Il a été retrouvé dans la salle de bain d’une chambre d’un hôtel qui se trouve à moins de 2 km de sa résidence.

Son épouse Allison Holker, avec qui il avait célébré ses 9 ans de mariage samedi, a alerté les autorités mardi.

Il était parti la veille, sans dire un mot, et ne répondait plus à ses appels, ce qui était totalement inhabituel.

Elle a insisté pour dire qu’aucun conflit n’avait éclaté entre les deux avant qu’il ne quitte.

Les policiers se sont rendus au domicile familial afin de chercher des indices sur sa disparation. Peu de temps après, un appel est entré au 911 disant qu’une femme de ménage avait trouvé un corps dans un hôtel.

Stephen tWitch Boss, 40 ans, et Allison Holker, 34 ans, ont eu deux enfants ensemble : Zaia, 3 ans et Maddox Laurel, 6 ans.

Stephen «tWitch» Boss et son épouse Allison Holker | archives, AFP

Allison Holker a aussi une fille de 14 ans, Weslie Renae, née d’une union précédente, mais adoptée par Stephen.

Ils avaient aussi songé à avoir un autre enfant assez récemment.

AFP

Jennifer Lopez, Questlove et Michelle Obama et plusieurs autres personnalités ont rendu hommage au danseur, animateur et acteur reconnu pour sa joie de vivre.

Ellen DeGeneres a réagi quelques heures après l’annonce par les médias de la mort de son ex-collaborateur et ami.

«J’ai le cœur brisé. tWitch était amour et lumière. Il était ma famille, et je l’aimais de tout mon cœur. Il va me manquer. S’il vous plaît, envoyez votre amour et soutien à Allison [son épouse] et ses magnifiques enfants, Weslie, Maddox et Zaia», a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux accompagnés d’une photo d’elle et de son proche collaborateur.

Son épouse Allison Holker, qui est également danseuse professionnelle, a fait une déclaration par communiqué de presse.

«Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l'épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une source d'inspiration pour ses admirateurs. Dire qu'il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir. J'en suis certaine. il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire», a-t-elle dit en lui rendant un vibrant hommage.

«Stephen, nous t'aimons, tu nous manques et je garderai toujours la dernière danse pour toi», a-t-elle conclut.

Jean-Marc Généreux atteré

Quand sa nièce lui a appris que Stephen «tWitch» Boss, avec qui il a travaillé à deux reprises lors de la quatrième saison de So You Think You Can Dance, s’était enlevé la vie, Jean-Marc Généreux n’en revenait pas.

Celui qui est également juge pour l’émission Révolution a chorégraphié deux performances pour tWitch et sa partenaire de l’époque, Kherrington Payne. La première, une valse viennoise rendant hommage à sa fille, Francesca, atteinte du syndrome de Rett, a ému les juges aux larmes.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1 800 668-6868

Tel-jeunes

• www.teljeunes.com

• 1 800 263-2266