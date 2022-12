Tom Brady pourrait choisir sa prochaine formation, selon Rob Gronkowski

Symbole de la longévité de Tom Brady, les amateurs de football pensent déjà à la prochaine campagne du quart-arrière de 45 ans.

La saison 2022-2023 de Brady ne se déroule pas exactement comme prévu, avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il a complété 65,8% de ses relais pour des gains de 3585 verges aériennes et a lancé 17 passes de touché, mais les «Bucs» (6-7) ne sont plus considérés comme une puissance du circuit Goodell.

Si le détenteur de sept bagues de championnat décide de prolonger sa carrière et de faire un 25e tour de piste dans la NFL, il n’est pas impossible qu’il quitte la Floride.

Un retour en Nouvelle-Angleterre, avec les Patriots, serait-il envisageable pour Brady? Selon son compagnon de toujours Rob Gronkowski, c’est une possibilité.

«Si c’était la volonté de Tom, je suis sûr que les Patriots l’accueilleraient à bras ouverts, a lancé l’ancien receveur éloigné, selon le réseau Fox News. Je maintiens toutefois qu’il faudrait qu’il y ait de l’intérêt des deux côtés.»

Selon «Gronk», Brady aurait l’embarras du choix s’il décidait de poursuivre son illustre carrière sous d’autres cieux.

«Il a l’opportunité d’aller n’importe où, a-t-il enchaîné. Il est Tom Brady. S’il voulait évoluer avec l’équipe de son enfance [les 49ers de San Francisco], je suis sûr que ce serait une possibilité. S’il voulait revenir avec les Patriots, la porte serait aussi ouverte. Et s’il voulait rester à Tampa, il en aurait aussi la chance. C’est entièrement sa décision.»

Malgré leur dossier négatif, les «Bucs» occupent le premier rang de la section Sud de la Nationale. Aux dires de Gronkowski, ils ne devraient tout de même pas peiner à se frayer un chemin jusqu’aux éliminatoires.

«Pour rater leur coup, il faudrait qu'ils connaissent une fin de saison désastreuse et qu’ils perdent tous leurs matchs contre les équipes de leur section, a-t-il conclu. Je les vois se qualifier, et je crois qu’ils peuvent être l’équipe la plus redoutable en éliminatoires.»