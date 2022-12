Trop anxieux, Tyrell Terry annonce sa retraite, à 22 ans

Le basketteur américain Tyrell Terry, repêché par les Mavericks de Dallas en 2020, a annoncé vendredi sur Instagram qu’il prenait sa retraite sportive en raison d’une trop grande anxiété qui lui a fait vivre «les moments les plus sombres de (son) existence».

Après une brillante carrière universitaire à Stanford, Terry n’a disputé que treize matches de NBA, onze pour les Mavericks et deux pour les Grizzlies de Memphis la saison passée. Il avait pris une longue période de repos lors de sa première saison à Dallas pour raisons personnelles et avait été libéré du camp d’entraînement de pré-saison l’an dernier.

Le jeune joueur a évoqué des problèmes de santé mentale pour expliquer sa décision: «Ce message est très difficile à partager et très émouvant à rédiger», écrit-il. «Aujourd’hui j’ai décidé d’abandonner le sport qui a formé une grande partie de mon identité».

«Bien que j’aie accompli des choses incroyables, amassé des souvenirs inoubliables et noué des amitiés pour la vie... j’ai aussi vécu les moments les plus sombres de mon existence. Au point qu’au lieu de me construire, cela a commencé à me détruire», continue Terry.

Terry entend désormais «explorer (son) identité en dehors des terrains de basket» et ne plus avoir à «se réveiller nauséeux, en ayant du mal à respirer en raison d’un poids sur sa poitrine».

Le joueur, enfin, s’est excusé auprès de ceux qu’il a laissé tomber, expliquant avoir choisi une «nouvelle voie qui, je l’espère, mènera au bonheur et me permettra de m’aimer à nouveau».