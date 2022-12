Une belle table pour Noël

Créer une table de Noël permet de laisser aller sa créativité tout en surprenant ses invités. Pour une mise en place épatante qui ne demande pas trop d’effort, on s’en tient à une palette de couleurs limitées et on joue avec les superpositions (nappe, sous-assiettes, assiettes, serviettes de table, etc.).

DES THÈMES EN VOGUE : Optez pour une ambiance naturelle (lin, bois et matières brutes) avec des teintes de beige et de brun qui sont tendance cette année, ou encore un décor scandinave avec des maisonnettes minimalistes qu’on dépose au centre de la table avec une grande quantité de bougies. Pour un look plus convivial, on s’en tient à une table traditionnelle en rouge et vert (nappe à tartan, vaisselle à motifs, boules de Noël incassables, petits poinsettias), ou encore on mise sur une ambiance vintage (porcelaine dépareillée, teintes rétro de rose et de menthe, petits ornements kitsch en cadeau à chaque invité).

ON AJOUTE DU RUBAN : Les rubans peuvent endimancher la table de belle façon. On forme de jolies boucles sur les chandeliers, on rassemble les couverts ou encore on décore un petit cadeau qu’on pose devant chaque assiette.

ON INSTALLE DE PETITS SAPINS : dans quelques coins de la salle à manger, avec des guirlandes de lumières. Cela nous aide à créer une atmosphère feutrée et festive.

ON CRÉE DES REGROUPEMENTS D’OBJETS : sapins en céramique, bougies, chandeliers en métal, pommes de pin... L’idée est de composer une jolie vignette qui animera le centre de la table.

DES BRANCHES : Au centre de la table, on dépose des branches de cèdre qui retomberont de chaque côté de la nappe. Pour les fixer, on utilise de la ficelle de métal ou du ruban de fleuriste.

Conseil déco

Pour créer une belle table des Fêtes, on pense harmonie des couleurs, richesse des textures et superpositions !

Photos fournie par Rosalie DG

Au centre de la table : plutôt qu’un bouquet, on a rassemblé des chandelles et des décorations sur un support à gâteau.

plutôt qu’un bouquet, on a rassemblé des chandelles et des décorations sur un support à gâteau. Touche de verdure : quelques branches de romarin avec une ficelle nouée.

quelques branches de romarin avec une ficelle nouée. Bonne idée : superposer deux serviettes de table coordonnées.

superposer deux serviettes de table coordonnées. C’est tendance : la coutellerie deux tons.

Section shopping

Je cherche un chandelier !

Photo fournie par Livom

Chandelier en céramique

▶ 8,40 $, chez Livom, livom.ca

Photo fournie par Crate and Barrel

Bougeoir conique renne blanc des fêtes

▶ 30 $, chez Crate and Barrel, crateandbarrel.ca

Photo fournie par V de V

Bougeoir en laiton antique Denny

▶ 28,50 $, chez V de V, vdevmaison.com

Photo fournie par Bouclair

Porte-chandelle en bois

▶ 17 $, chez Bouclair, bouclair.com

Photo fournie par Linen Chest

Chandelier réversible en verre

▶ 30 $, linenchest.com

Idées déco express

Vous n’êtes pas du genre à décorer à l’avance ? Pas de soucis ! Voici des idées simples pour mettre de la magie dans la maison en quelques heures.