Y en a-t-il d’autres qui vont se lever?

Zachary Bolduc aurait mérité un meilleur appui de son conseiller Dominic Ricard. Le porte-couleurs des Remparts de Québec n’a rien dit de mal. Il a parlé avec ses tripes. Il n’est pas le premier athlète québécois à dire qu’il a vécu une mauvaise expérience avec une équipe nationale canadienne. Et on peut penser qu’il ne sera pas le dernier non plus. Ça s’inscrit dans la réalité des deux solitudes.

L’expérience de Bolduc au camp d’entraînement d’Équipe Canada junior n’est pas unique au hockey. C’est vérifiable dans quantité d’autres sports.

Or, Dominic Ricard n’est pas le premier homme de hockey québécois qui affirme qu’il ne faut pas y voir une question politique.

Si c’est le cas, comment expliquer que l’histoire se répète sans cesse ?

Si Simon Gagné le dit

Que le jeune Zachary se le tienne pour dit : il n’a pas à se culpabiliser.

Surtout pas.

Qu’il ne s’agenouille pas dans un coin en s’excusant.

Qu’il sache qu’il n’est pas seul.

Lorsqu’un gars posé et réfléchi comme Simon Gagné dit qu’un joueur québécois doit toujours en faire plus qu’un type de l’Ontario ou de l’Ouest canadien, ses propos peuvent être pris à la lettre.

Gagné n’est pas le genre à parler pour rien.

Toujours la même rengaine

Le président de la Fondation Équipe Québec, Robert Sirois, n’était pas au courant de la nouvelle lorsque je l’ai joint chez lui, à Sainte-Adèle, hier après-midi.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, l’ancien porte-couleurs des Flyers de Philadelphie et des Capitals de Washington dénonce depuis des décennies le traitement discriminatoire dont sont victimes les joueurs québécois.

Il encourage les fédérations sportives du Québec à se décentraliser des équipes nationales canadiennes et à s’afficher en tant que Québécois sur la scène mondiale.

Le mouvement commence modestement.

Je vous en parle prochainement.

Sirois n’a pas échappé son téléphone en prenant connaissance des commentaires de Bolduc.

« Ça n’a jamais changé, c’est grave », a-t-il réagi.

« Quand j’ai écrit mon livre en 2009 [Le Québec mis en échec], j’ai rapporté plein de préjugés sur les joueurs québécois qui s’étendaient sur 40 ans.

« Rien n’a changé. »

Bravo le jeune !

Sirois perçoit toutefois la sortie de Bolduc comme une bouffée d’air frais.

« Je suis content que le petit gars se soit ouvert la trappe », a-t-il ajouté.

« Mais ça va en prendre plus pour que ça se réveille au Québec. Plusieurs sont bons pour dire qu’ils vont agir, mais quand c’est le temps de passer à l’action, ils ne le font pas du tout. »

Il n’est pas dit que la sortie de Bolduc ne pourrait pas créer un effet d’entraînement. Certains vont peut-être se dire que tant qu’à être laissés de côté, aussi bien révéler ses états d’âme.

Les entraîneurs à blâmer ?

Que faut-il penser, par ailleurs, du rôle des entraîneurs québécois qui font partie d’Équipe Canada junior ?

Sont-ils à blâmer pour le manque de fair-play envers les joueurs de leur province ?

« À quelque part oui », a répondu Sirois.

« Ils ne mettent pas leurs culottes. D’un autre côté, je comprends que plusieurs d’entre eux visent une carrière dans la Ligue nationale. Il ne faut pas qu’ils brassent trop. Ils ont intérêt à se la fermer.

« Cependant, le même problème les attend dans la Ligue nationale. On a beau dire que la ligue compte 25 équipes américaines et que beaucoup de décisions se prennent aux États-Unis, c’est encore les Canadiens anglais qui dirigent. »